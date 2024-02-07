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Китай отвергает обвинения США в подготовке хакерских атак - РИА Новости, 07.02.2024
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23:10 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/obvineniya-1926043316.html
Китай отвергает обвинения США в подготовке хакерских атак
Китай отвергает обвинения США в подготовке хакерских атак - РИА Новости, 07.02.2024
Китай отвергает обвинения США в подготовке хакерских атак
Китай отвергает обвинения США в приписываемой ему поддержке хакерских атак, поскольку сам выступает их жертвой и не поддерживает подобные операции, заявило в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T23:10
2024-02-07T23:10
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Китай отвергает обвинения США в приписываемой ему поддержке хакерских атак, поскольку сам выступает их жертвой и не поддерживает подобные операции, заявило в среду РИА Новости посольство КНР в Вашингтоне. "Мы выступаем против любой необоснованной клеветы и обвинений в адрес Китая. КНР является основной жертвой кибератак. Мы придерживаемся твердой позиции в отношении всех форм хакерских атак и используем законные методы борьбы с ними. Китай не поощряет, не поддерживает и не оправдывает действия хакеров", - говорится в полученном агентством комментарии пресс-службы дипмиссии. Как указали в посольстве, администрации США следует "сосредоточить внимание на своих действиях, а не делать из других козлов отпущения". В среду американские СМИ обнародовали выдержки из свежего доклада американских спецслужб, в котором содержится тезис о том, что поддерживаемые правительством КНР хакеры в течение последних пяти лет якобы вели подготовку к возможному конфликту между двумя странами, внедряясь в компьютерные сети на объектах инфраструктуры США. Американская разведка полагает, что таким образом КНР рассчитывает подготовиться к возможному вторжению на Тайвань, в частности, к тому, что Вашингтон может попытаться воспрепятстовать этой операции. В этой связи на минувшей неделе директор ФБР Кристофер Рэй заявил конгрессменам, что взломщики способны "посеять хаос и причинить реальный вред" стране.
https://ria.ru/20240131/neyrochip-1924498028.html
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в мире, технологии, сша, китай, кристофер рэй, фбр, вашингтон (штат)
В мире, Технологии, США, Китай, Кристофер Рэй, ФБР, Вашингтон (штат)
Китай отвергает обвинения США в подготовке хакерских атак

Посольство Китая: страна отвергает обвинения США в подготовке хакерских атак

© AP Photo / Ng Han GuanФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Флаг Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Китай отвергает обвинения США в приписываемой ему поддержке хакерских атак, поскольку сам выступает их жертвой и не поддерживает подобные операции, заявило в среду РИА Новости посольство КНР в Вашингтоне.
«
"Мы выступаем против любой необоснованной клеветы и обвинений в адрес Китая. КНР является основной жертвой кибератак. Мы придерживаемся твердой позиции в отношении всех форм хакерских атак и используем законные методы борьбы с ними. Китай не поощряет, не поддерживает и не оправдывает действия хакеров", - говорится в полученном агентством комментарии пресс-службы дипмиссии.
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Как указали в посольстве, администрации США следует "сосредоточить внимание на своих действиях, а не делать из других козлов отпущения".
В среду американские СМИ обнародовали выдержки из свежего доклада американских спецслужб, в котором содержится тезис о том, что поддерживаемые правительством КНР хакеры в течение последних пяти лет якобы вели подготовку к возможному конфликту между двумя странами, внедряясь в компьютерные сети на объектах инфраструктуры США.
Американская разведка полагает, что таким образом КНР рассчитывает подготовиться к возможному вторжению на Тайвань, в частности, к тому, что Вашингтон может попытаться воспрепятстовать этой операции. В этой связи на минувшей неделе директор ФБР Кристофер Рэй заявил конгрессменам, что взломщики способны "посеять хаос и причинить реальный вред" стране.
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