https://ria.ru/20240207/obvineniya-1926043316.html

Китай отвергает обвинения США в подготовке хакерских атак

Китай отвергает обвинения США в подготовке хакерских атак - РИА Новости, 07.02.2024

Китай отвергает обвинения США в подготовке хакерских атак

Китай отвергает обвинения США в приписываемой ему поддержке хакерских атак, поскольку сам выступает их жертвой и не поддерживает подобные операции, заявило в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T23:10

2024-02-07T23:10

2024-02-07T23:10

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Китай отвергает обвинения США в приписываемой ему поддержке хакерских атак, поскольку сам выступает их жертвой и не поддерживает подобные операции, заявило в среду РИА Новости посольство КНР в Вашингтоне. "Мы выступаем против любой необоснованной клеветы и обвинений в адрес Китая. КНР является основной жертвой кибератак. Мы придерживаемся твердой позиции в отношении всех форм хакерских атак и используем законные методы борьбы с ними. Китай не поощряет, не поддерживает и не оправдывает действия хакеров", - говорится в полученном агентством комментарии пресс-службы дипмиссии. Как указали в посольстве, администрации США следует "сосредоточить внимание на своих действиях, а не делать из других козлов отпущения". В среду американские СМИ обнародовали выдержки из свежего доклада американских спецслужб, в котором содержится тезис о том, что поддерживаемые правительством КНР хакеры в течение последних пяти лет якобы вели подготовку к возможному конфликту между двумя странами, внедряясь в компьютерные сети на объектах инфраструктуры США. Американская разведка полагает, что таким образом КНР рассчитывает подготовиться к возможному вторжению на Тайвань, в частности, к тому, что Вашингтон может попытаться воспрепятстовать этой операции. В этой связи на минувшей неделе директор ФБР Кристофер Рэй заявил конгрессменам, что взломщики способны "посеять хаос и причинить реальный вред" стране.

https://ria.ru/20240131/neyrochip-1924498028.html

https://ria.ru/20240129/khakery-1924046174.html

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в мире, технологии, сша, китай, кристофер рэй, фбр, вашингтон (штат)