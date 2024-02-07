Украинские войска в пятый раз за день обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке 4 кассетных натовских снаряда
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела на территории ДНР
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела на территории ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска в 21.25 в пятый раз за день обстреляли Горловку кассетными боеприпасами, выпустив четыре таких снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска в среду пять раз обстреляли Горловку кассетными снарядами, выпустив в общей сложности 17 таких боеприпасов из натовской артиллерии.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.