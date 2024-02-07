https://ria.ru/20240207/obstrel-1926039305.html

Украинские войска в пятый раз за день обстреляли Горловку

Украинские войска в пятый раз за день обстреляли Горловку - РИА Новости, 07.02.2024

Украинские войска в пятый раз за день обстреляли Горловку

Украинские войска в 21.25 в пятый раз за день обстреляли Горловку кассетными боеприпасами, выпустив четыре таких снаряда натовского калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T22:27

2024-02-07T22:27

2024-02-07T22:27

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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска в 21.25 в пятый раз за день обстреляли Горловку кассетными боеприпасами, выпустив четыре таких снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска в среду пять раз обстреляли Горловку кассетными снарядами, выпустив в общей сложности 17 таких боеприпасов из натовской артиллерии. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, джо байден