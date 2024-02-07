https://ria.ru/20240207/obstrel-1926001882.html
ВСУ обстреляли поселок Комсомольский кассетными натовскими снарядами
ВСУ обстреляли поселок Комсомольский кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 07.02.2024
ВСУ обстреляли поселок Комсомольский кассетными натовскими снарядами
Украинские войска в 17.55 выпустили четыре кассетных натовских снаряда по поселку Комсомольский в Волновахском районе, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:15
2024-02-07T18:15
2024-02-07T18:15
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили четыре кассетных натовских снаряда по поселку Комсомольский в Волновахском районе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.55 - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Комсомольский (Волновахский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. С 17.35 до 17.55 ВСУ подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним шесть снарядов из натовской артиллерии. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html
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украина, сша, волновахский район, джо байден, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Волновахский район, Джо Байден, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли поселок Комсомольский кассетными натовскими снарядами
СЦКК: ВСУ обстреляли поселок Комсомольский кассетными натовскими снарядами
ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости.
Украинские войска в 17.55 выпустили четыре кассетных натовских снаряда по поселку Комсомольский в Волновахском районе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК
).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.55 - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Комсомольский (Волновахский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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С 17.35 до 17.55 ВСУ подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним шесть снарядов из натовской артиллерии.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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