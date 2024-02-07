https://ria.ru/20240207/obstrel-1926001882.html

ВСУ обстреляли поселок Комсомольский кассетными натовскими снарядами

ВСУ обстреляли поселок Комсомольский кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 07.02.2024

ВСУ обстреляли поселок Комсомольский кассетными натовскими снарядами

Украинские войска в 17.55 выпустили четыре кассетных натовских снаряда по поселку Комсомольский в Волновахском районе, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:15

2024-02-07T18:15

2024-02-07T18:15

специальная военная операция на украине

украина

сша

волновахский район

джо байден

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили четыре кассетных натовских снаряда по поселку Комсомольский в Волновахском районе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.55 - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Комсомольский (Волновахский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. С 17.35 до 17.55 ВСУ подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним шесть снарядов из натовской артиллерии. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html

https://ria.ru/20240206/terakty-1925817964.html

украина

сша

волновахский район

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украина, сша, волновахский район, джо байден, сцкк, вооруженные силы украины