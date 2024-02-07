Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли поселок Комсомольский кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/obstrel-1926001882.html
ВСУ обстреляли поселок Комсомольский кассетными натовскими снарядами
ВСУ обстреляли поселок Комсомольский кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 07.02.2024
ВСУ обстреляли поселок Комсомольский кассетными натовскими снарядами
Украинские войска в 17.55 выпустили четыре кассетных натовских снаряда по поселку Комсомольский в Волновахском районе, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:15
2024-02-07T18:15
специальная военная операция на украине
украина
сша
волновахский район
джо байден
сцкк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065663_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d8d1892b47176ec423083f2af2976107.jpg
ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили четыре кассетных натовских снаряда по поселку Комсомольский в Волновахском районе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.55 - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Комсомольский (Волновахский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. С 17.35 до 17.55 ВСУ подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним шесть снарядов из натовской артиллерии. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html
https://ria.ru/20240206/terakty-1925817964.html
украина
сша
волновахский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065663_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_59ac73932f664dff1946656d710463c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, волновахский район, джо байден, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Волновахский район, Джо Байден, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли поселок Комсомольский кассетными натовскими снарядами

СЦКК: ВСУ обстреляли поселок Комсомольский кассетными натовскими снарядами

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколки боеприпасов
Осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколки боеприпасов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили четыре кассетных натовских снаряда по поселку Комсомольский в Волновахском районе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.55 - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Комсомольский (Волновахский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В СПЧ заявили, что даже ООН признала пытки россиян на Украине
11 декабря 2023, 11:45
С 17.35 до 17.55 ВСУ подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним шесть снарядов из натовской артиллерии.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя рассказал, до какой степени озверели украинские боевики
6 февраля, 23:29
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВолновахский районДжо БайденСЦККВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала