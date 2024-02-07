https://ria.ru/20240207/obstrel-1925987502.html

Украинские войска выпустили 18 натовских снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили 18 натовских снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 07.02.2024

Украинские войска выпустили 18 натовских снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:38

2024-02-07T17:38

2024-02-07T17:38

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

петровский район

вооруженные силы украины

сцкк

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg

ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 16.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. С 16.45 до 17.00 ВСУ обстреливали Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив по городам в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240207/obstrel-1925971455.html

https://ria.ru/20240206/terakty-1925817964.html

донецк

макеевка

петровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, макеевка, петровский район, вооруженные силы украины, сцкк, нато