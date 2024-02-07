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Украинские войска выпустили 18 натовских снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 07.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/obstrel-1925987502.html
Украинские войска выпустили 18 натовских снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили 18 натовских снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 07.02.2024
Украинские войска выпустили 18 натовских снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:38
2024-02-07T17:38
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
петровский район
вооруженные силы украины
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 16.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. С 16.45 до 17.00 ВСУ обстреливали Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив по городам в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240207/obstrel-1925971455.html
https://ria.ru/20240206/terakty-1925817964.html
донецк
макеевка
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донецк, макеевка, петровский район, вооруженные силы украины, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Петровский район, Вооруженные силы Украины, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили 18 натовских снарядов по Донецку и Макеевке

СЦКК: ВСУ выпустили 18 снарядов натовского калибра по районам Донецка и Макеевке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 16.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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С 16.45 до 17.00 ВСУ обстреливали Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив по городам в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаПетровский районВооруженные силы УкраиныСЦККНАТО
 
 
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