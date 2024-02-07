https://ria.ru/20240207/obstrel-1925984777.html

Над Белгородской областью сбили семь снарядов украинской РСЗО "Вампир"

Над Белгородской областью сбили семь снарядов украинской РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 07.02.2024

Над Белгородской областью сбили семь снарядов украинской РСЗО "Вампир"

Российские военные сбили семь снарядов украинской РСЗО "Вампир" над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:28

2024-02-07T17:28

2024-02-07T18:18

специальная военная операция на украине

белгородская область

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украина

вооруженные силы украины

белгородский район

белгород

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские военные сбили семь снарядов украинской РСЗО "Вампир" над Белгородской областью, сообщило Минобороны."Седьмого февраля около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки ВСУ пострадали два человека, одного из них госпитализировали. В Белгороде в двух многоквартирных домах выбило окна, повреждения получили 15 автомобилей, а также одно из промышленных предприятий.Кроме того, около 17:20 над регионом уничтожили два украинских беспилотника, рассказали в военном ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240206/belgorod-1925597632.html

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Кадры с места обстрела ВСУ в Белгороде Кадры с места обстрела ВСУ в Белгороде 2024-02-07T17:28 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, белгородский район, белгород