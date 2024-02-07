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Над Белгородской областью сбили семь снарядов украинской РСЗО "Вампир"
Над Белгородской областью сбили семь снарядов украинской РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 07.02.2024
Над Белгородской областью сбили семь снарядов украинской РСЗО "Вампир"
Российские военные сбили семь снарядов украинской РСЗО "Вампир" над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:28
2024-02-07T17:28
2024-02-07T18:18
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белгородская область
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские военные сбили семь снарядов украинской РСЗО "Вампир" над Белгородской областью, сообщило Минобороны."Седьмого февраля около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки ВСУ пострадали два человека, одного из них госпитализировали. В Белгороде в двух многоквартирных домах выбило окна, повреждения получили 15 автомобилей, а также одно из промышленных предприятий.Кроме того, около 17:20 над регионом уничтожили два украинских беспилотника, рассказали в военном ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240206/belgorod-1925597632.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места обстрела ВСУ в Белгороде
Кадры с места обстрела ВСУ в Белгороде
2024-02-07T17:28
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, белгородский район, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Белгород
Над Белгородской областью сбили семь снарядов украинской РСЗО "Вампир"
Минобороны: ПВО уничтожила семь снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Российские военные сбили семь снарядов украинской РСЗО "Вампир" над Белгородской областью, сообщило Минобороны
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"Седьмого февраля около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.
Незадолго до этого в Белгороде
и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности.
Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки ВСУ пострадали два человека, одного из них госпитализировали. В Белгороде в двух многоквартирных домах выбило окна, повреждения получили 15 автомобилей, а также одно из промышленных предприятий.
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Кроме того, около 17:20 над регионом уничтожили два украинских беспилотника, рассказали в военном ведомстве.
ВСУ
регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.