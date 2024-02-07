https://ria.ru/20240207/obstrel-1925971455.html

В ДНР осудили сразу 33 украинских боевика за обстрелы жилых домов

В ДНР осудили сразу 33 украинских боевика за обстрелы жилых домов - РИА Новости, 07.02.2024

В ДНР осудили сразу 33 украинских боевика за обстрелы жилых домов

Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 27 до 29 лет заключения сразу 33 украинских военных по делу об обстреле жилых домов в республике, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:37

2024-02-07T16:37

2024-02-07T17:37

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

саханка

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 27 до 29 лет заключения сразу 33 украинских военных по делу об обстреле жилых домов в республике, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 33 военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, с 24 февраля по 10 марта 2022 года по незаконному приказу командования эти военнослужащие с другими боевиками "с целью уничтожения социальной инфраструктуры, устрашения и убийства мирных граждан" обстреляли из самоходных артиллерийских установок села Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана, Талаковка и Старый Крым. В результате погиб 17-летний мирный житель, одна женщина получила контузию. Кроме того, были повреждены и уничтожены 42 домовладения и две машины. В зависимости от роли и степени участия 33 боевика были признаны виновными в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, в убийстве общеопасным способом, умышленном повреждении имущества и так далее. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.По данным СК РФ, среди фигурантов военнослужащие войсковой части А2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты) Роман Шостак, Владимир Торшин, Денис Назаров, Артем Швыдков и Александр Олейник, а также военные войсковой части А3283 (17-я отдельная танковая бригада): Александр Плотников, Юрий Акимов, Сергей Палийчук, Сергей Довгалюк, Михаил Изотов, Евгений Попцов и другие.

https://ria.ru/20240206/terakty-1925817964.html

https://ria.ru/20240202/azov-1924989768.html

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происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, саханка, следственный комитет россии (ск рф)