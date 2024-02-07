Рейтинг@Mail.ru
В ДНР осудили сразу 33 украинских боевика за обстрелы жилых домов - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 07.02.2024 (обновлено: 17:37 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/obstrel-1925971455.html
В ДНР осудили сразу 33 украинских боевика за обстрелы жилых домов
В ДНР осудили сразу 33 украинских боевика за обстрелы жилых домов - РИА Новости, 07.02.2024
В ДНР осудили сразу 33 украинских боевика за обстрелы жилых домов
Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 27 до 29 лет заключения сразу 33 украинских военных по делу об обстреле жилых домов в республике, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:37
2024-02-07T17:37
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
саханка
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 27 до 29 лет заключения сразу 33 украинских военных по делу об обстреле жилых домов в республике, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 33 военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, с 24 февраля по 10 марта 2022 года по незаконному приказу командования эти военнослужащие с другими боевиками "с целью уничтожения социальной инфраструктуры, устрашения и убийства мирных граждан" обстреляли из самоходных артиллерийских установок села Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана, Талаковка и Старый Крым. В результате погиб 17-летний мирный житель, одна женщина получила контузию. Кроме того, были повреждены и уничтожены 42 домовладения и две машины. В зависимости от роли и степени участия 33 боевика были признаны виновными в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, в убийстве общеопасным способом, умышленном повреждении имущества и так далее. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.По данным СК РФ, среди фигурантов военнослужащие войсковой части А2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты) Роман Шостак, Владимир Торшин, Денис Назаров, Артем Швыдков и Александр Олейник, а также военные войсковой части А3283 (17-я отдельная танковая бригада): Александр Плотников, Юрий Акимов, Сергей Палийчук, Сергей Довгалюк, Михаил Изотов, Евгений Попцов и другие.
https://ria.ru/20240206/terakty-1925817964.html
https://ria.ru/20240202/azov-1924989768.html
донецкая народная республика
россия
саханка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, саханка, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Саханка, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР осудили сразу 33 украинских боевика за обстрелы жилых домов

Суд ДНР вынес приговоры сразу 33 украинским боевикам за обстрелы жилых домов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 27 до 29 лет заключения сразу 33 украинских военных по делу об обстреле жилых домов в республике, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
«
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 33 военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя рассказал, до какой степени озверели украинские боевики
6 февраля, 23:29
Как было установлено в суде, с 24 февраля по 10 марта 2022 года по незаконному приказу командования эти военнослужащие с другими боевиками "с целью уничтожения социальной инфраструктуры, устрашения и убийства мирных граждан" обстреляли из самоходных артиллерийских установок села Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана, Талаковка и Старый Крым.
В результате погиб 17-летний мирный житель, одна женщина получила контузию. Кроме того, были повреждены и уничтожены 42 домовладения и две машины.
В зависимости от роли и степени участия 33 боевика были признаны виновными в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, в убийстве общеопасным способом, умышленном повреждении имущества и так далее.
«
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
По данным СК РФ, среди фигурантов военнослужащие войсковой части А2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты) Роман Шостак, Владимир Торшин, Денис Назаров, Артем Швыдков и Александр Олейник, а также военные войсковой части А3283 (17-я отдельная танковая бригада): Александр Плотников, Юрий Акимов, Сергей Палийчук, Сергей Довгалюк, Михаил Изотов, Евгений Попцов и другие.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Боевика "Азова"* осудили пожизненно за приказ убить четырех мариупольцев
2 февраля, 11:37
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияСаханкаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала