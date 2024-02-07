https://ria.ru/20240207/obstrel-1925971455.html
В ДНР осудили сразу 33 украинских боевика за обстрелы жилых домов
В ДНР осудили сразу 33 украинских боевика за обстрелы жилых домов - РИА Новости, 07.02.2024
В ДНР осудили сразу 33 украинских боевика за обстрелы жилых домов
Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 27 до 29 лет заключения сразу 33 украинских военных по делу об обстреле жилых домов в республике, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:37
2024-02-07T16:37
2024-02-07T17:37
специальная военная операция на украине
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саханка
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 27 до 29 лет заключения сразу 33 украинских военных по делу об обстреле жилых домов в республике, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 33 военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, с 24 февраля по 10 марта 2022 года по незаконному приказу командования эти военнослужащие с другими боевиками "с целью уничтожения социальной инфраструктуры, устрашения и убийства мирных граждан" обстреляли из самоходных артиллерийских установок села Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана, Талаковка и Старый Крым. В результате погиб 17-летний мирный житель, одна женщина получила контузию. Кроме того, были повреждены и уничтожены 42 домовладения и две машины. В зависимости от роли и степени участия 33 боевика были признаны виновными в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, в убийстве общеопасным способом, умышленном повреждении имущества и так далее. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.По данным СК РФ, среди фигурантов военнослужащие войсковой части А2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты) Роман Шостак, Владимир Торшин, Денис Назаров, Артем Швыдков и Александр Олейник, а также военные войсковой части А3283 (17-я отдельная танковая бригада): Александр Плотников, Юрий Акимов, Сергей Палийчук, Сергей Довгалюк, Михаил Изотов, Евгений Попцов и другие.
https://ria.ru/20240206/terakty-1925817964.html
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происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, саханка, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Саханка, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР осудили сразу 33 украинских боевика за обстрелы жилых домов
Суд ДНР вынес приговоры сразу 33 украинским боевикам за обстрелы жилых домов