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Украинские войска выпустили за два часа 30 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/obstrel-1925934010.html
Украинские войска выпустили за два часа 30 натовских снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили за два часа 30 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 07.02.2024
Украинские войска выпустили за два часа 30 натовских снарядов по ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и поселок Комсомольский в Волновахском районе, выпустив за два часа 31 снаряд калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:28
2024-02-07T14:28
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
макеевка
нато
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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и поселок Комсомольский в Волновахском районе, выпустив за два часа 31 снаряд калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:00 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Комсомольский (Волновахский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что с 12.40 до 14.00 велся обстрел Никитовского района Горловки, Петровского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки из "натовской" артиллерии, в общей сложности выпущено 28 снарядов. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
https://ria.ru/20240207/poteri-1925915980.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
донецк
горловка
макеевка
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донецк, горловка, макеевка, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Макеевка, НАТО
Украинские войска выпустили за два часа 30 натовских снарядов по ДНР

СЦКК: ВСУ за два часа выпустили по ДНР более 30 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и поселок Комсомольский в Волновахском районе, выпустив за два часа 31 снаряд калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:00 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Комсомольский (Волновахский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Отмечается, что с 12.40 до 14.00 велся обстрел Никитовского района Горловки, Петровского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки из "натовской" артиллерии, в общей сложности выпущено 28 снарядов.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаМакеевкаНАТО
 
 
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