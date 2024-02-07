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Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Горловке - РИА Новости, 07.02.2024
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:08
2024-02-07T12:08
2024-02-07T12:08
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240207/sovfed-1925864297.html
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горловка, украина, сша, джо байден, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, США, Джо Байден, СЦКК
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Горловке
СЦКК: ВСУ выпустили три кассетных снаряда натовского калибра по Горловке
ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости.
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК
).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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