https://ria.ru/20240207/obrazovanie-1925924407.html

Минпросвещения сообщило о росте доступности дошкольного образования

Минпросвещения сообщило о росте доступности дошкольного образования - РИА Новости, 07.02.2024

Минпросвещения сообщило о росте доступности дошкольного образования

Доступность дошкольного образования в России значительно выросла, в некоторых регионах в разы, сейчас оно доступно практически всем детям, заявила заместитель... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:52

2024-02-07T13:52

2024-02-07T13:52

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914104055_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e252808010008a060928eaa7536a3634.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Доступность дошкольного образования в России значительно выросла, в некоторых регионах в разы, сейчас оно доступно практически всем детям, заявила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева. "Доступность дошкольного образования – безусловный приоритет. 99,5-99,7% доступности, это практически стопроцентная доступность по заявившимся на дошкольное образование... Доступность выросла в разы, в некоторых субъектах рост просто колоссальный – от 50 до 100%", - сказала Васильева на форуме национальных достижений в рамках форума "Россия". Она отметила, что развивается и инфраструктура общего образования – в 2023 году 429 зданий школ общей мощностью 250 тысяч мест было введено в эксплуатацию, а 2,4 тысячи зданий отремонтировано. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию еще 363 школы и пять детских садов, а 1,1 тысячи школ будут капитально отремонтированы, уточнила Васильева.

https://ria.ru/20240202/programma-1925007778.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество