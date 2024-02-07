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Минпросвещения сообщило о росте доступности дошкольного образования - РИА Новости, 07.02.2024
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13:52 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/obrazovanie-1925924407.html
Минпросвещения сообщило о росте доступности дошкольного образования
Минпросвещения сообщило о росте доступности дошкольного образования - РИА Новости, 07.02.2024
Минпросвещения сообщило о росте доступности дошкольного образования
Доступность дошкольного образования в России значительно выросла, в некоторых регионах в разы, сейчас оно доступно практически всем детям, заявила заместитель... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:52
2024-02-07T13:52
россия
общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Доступность дошкольного образования в России значительно выросла, в некоторых регионах в разы, сейчас оно доступно практически всем детям, заявила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева. "Доступность дошкольного образования – безусловный приоритет. 99,5-99,7% доступности, это практически стопроцентная доступность по заявившимся на дошкольное образование... Доступность выросла в разы, в некоторых субъектах рост просто колоссальный – от 50 до 100%", - сказала Васильева на форуме национальных достижений в рамках форума "Россия". Она отметила, что развивается и инфраструктура общего образования – в 2023 году 429 зданий школ общей мощностью 250 тысяч мест было введено в эксплуатацию, а 2,4 тысячи зданий отремонтировано. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию еще 363 школы и пять детских садов, а 1,1 тысячи школ будут капитально отремонтированы, уточнила Васильева.
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россия, общество
Россия, Общество
Минпросвещения сообщило о росте доступности дошкольного образования

Минпросвещения: доступность дошкольного образования в РФ выросла в разы

© РИА Новости / Игорь РуссакУчитель
Учитель - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
Учитель . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Доступность дошкольного образования в России значительно выросла, в некоторых регионах в разы, сейчас оно доступно практически всем детям, заявила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.
"Доступность дошкольного образования – безусловный приоритет. 99,5-99,7% доступности, это практически стопроцентная доступность по заявившимся на дошкольное образование... Доступность выросла в разы, в некоторых субъектах рост просто колоссальный – от 50 до 100%", - сказала Васильева на форуме национальных достижений в рамках форума "Россия".
Она отметила, что развивается и инфраструктура общего образования – в 2023 году 429 зданий школ общей мощностью 250 тысяч мест было введено в эксплуатацию, а 2,4 тысячи зданий отремонтировано.
В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию еще 363 школы и пять детских садов, а 1,1 тысячи школ будут капитально отремонтированы, уточнила Васильева.
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