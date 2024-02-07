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Страны G7 хотят вытеснить российскую нефть с "теневого флота", заявило OFSI - РИА Новости, 07.02.2024
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19:56 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/neft-1926022852.html
Страны G7 хотят вытеснить российскую нефть с "теневого флота", заявило OFSI
Страны G7 хотят вытеснить российскую нефть с "теневого флота", заявило OFSI - РИА Новости, 07.02.2024
Страны G7 хотят вытеснить российскую нефть с "теневого флота", заявило OFSI
Страны "Большой семерки" хотят вернуть в свою юрисдикцию нефть, которая поставляется Россией с помощью "теневого флота", заявила представитель британского... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:56
2024-02-07T19:56
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Страны "Большой семерки" хотят вернуть в свою юрисдикцию нефть, которая поставляется Россией с помощью "теневого флота", заявила представитель британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Ольга Димитреску. "Мы осложняем для России использование ею теневого флота, что в перспективе приведет к возврату больших объемов (нефти - ред.) во флот G7, где компании, предоставляющие услуги, соблюдают потолок (цен - ред.)", – сказала она в подкасте страховой компании NorthStandard. Она также отметила, что со второго квартала, вероятно, будет ужесточена правоприменительная практика в этой сфере. С декабря 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель: более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением потолка цен, а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240206/neft-1925630295.html
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экономика, цены на нефть, россия, москва, австралия, владимир путин, евросоюз, g7
Экономика, Цены на нефть, Россия, Москва, Австралия, Владимир Путин, Евросоюз, G7
Страны G7 хотят вытеснить российскую нефть с "теневого флота", заявило OFSI

OFSI: страны G7 хотят вытеснить российскую нефть с "теневого флота"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Страны "Большой семерки" хотят вернуть в свою юрисдикцию нефть, которая поставляется Россией с помощью "теневого флота", заявила представитель британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Ольга Димитреску.
«
"Мы осложняем для России использование ею теневого флота, что в перспективе приведет к возврату больших объемов (нефти - ред.) во флот G7, где компании, предоставляющие услуги, соблюдают потолок (цен - ред.)", – сказала она в подкасте страховой компании NorthStandard.
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Она также отметила, что со второго квартала, вероятно, будет ужесточена правоприменительная практика в этой сфере.
С декабря 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель: более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением потолка цен, а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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