https://ria.ru/20240207/nauka-1925874135.html
На ВДНХ пройдут тематические мероприятия в честь Дня российской науки
На ВДНХ пройдут тематические мероприятия в честь Дня российской науки - РИА Новости, 07.02.2024
На ВДНХ пройдут тематические мероприятия в честь Дня российской науки
Тематические мероприятия в честь Дня российской науки пройдут на ВДНХ в Москве восьмого февраля, гостей ждут экскурсии, лектории, мастер-классы и квизы,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:00
2024-02-07T11:00
2024-02-07T11:00
наука
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россия
центр "космонавтика и авиация"
наука
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Тематические мероприятия в честь Дня российской науки пройдут на ВДНХ в Москве восьмого февраля, гостей ждут экскурсии, лектории, мастер-классы и квизы, сообщили журналистам в пресс-службе выставки. День российской науки отмечается в России 8 февраля. "Музейный город ВДНХ приглашает на тематические экскурсии, показ киноальманаха, а также в экспозиции, посвященные науке", - рассказали в пресс-службе. Так, например, 8 февраля в 14.15, 16.15 и 18.15 в павильоне "АТОМ" пройдут бесплатные тематические экскурсии "Физика магии. Они позволят детям познать природу различных процессов, а взрослым — вспомнить основы физики и химии. Кроме того, в павильоне "АТОМ" можно будет узнать об истории, достижениях и будущем атомной отрасли. Для гостей павильона проведут тематические лектории, мастер-классы, квизы. "В 17.00 и 19.00 в Центре "Космонавтика и авиация" пройдут бесплатные тематические экскурсии "Химия и космос"… Участники экскурсий узнают, каков состав топлива для ракет, каким образом космические аппараты защищают от солнечного излучения, как функционирует система охлаждения космических станций и как химия облегчает быт космонавтов на орбите", - рассказали в пресс-службе. Музейный город ВДНХ - крупнейший комплекс музейно-выставочных площадок страны, который появился в 2017 году. В 2023 году проект объединил более 25 музеев на одной территории.
https://ria.ru/20240205/putin-1925492858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, центр "космонавтика и авиация", наука
Наука, Москва, Россия, Центр "Космонавтика и авиация", Наука
На ВДНХ пройдут тематические мероприятия в честь Дня российской науки
На ВДНХ пройдут экскурсии, лектории и квизы в честь Дня российской науки
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Тематические мероприятия в честь Дня российской науки пройдут на ВДНХ в Москве восьмого февраля, гостей ждут экскурсии, лектории, мастер-классы и квизы, сообщили журналистам в пресс-службе выставки.
День российской науки отмечается в России
8 февраля.
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"Музейный город ВДНХ приглашает на тематические экскурсии, показ киноальманаха, а также в экспозиции, посвященные науке", - рассказали в пресс-службе.
Так, например, 8 февраля в 14.15, 16.15 и 18.15 в павильоне "АТОМ" пройдут бесплатные тематические экскурсии "Физика магии. Они позволят детям познать природу различных процессов, а взрослым — вспомнить основы физики и химии.
Кроме того, в павильоне "АТОМ" можно будет узнать об истории, достижениях и будущем атомной отрасли. Для гостей павильона проведут тематические лектории, мастер-классы, квизы.
"В 17.00 и 19.00 в Центре "Космонавтика и авиация
" пройдут бесплатные тематические экскурсии "Химия и космос"… Участники экскурсий узнают, каков состав топлива для ракет, каким образом космические аппараты защищают от солнечного излучения, как функционирует система охлаждения космических станций и как химия облегчает быт космонавтов на орбите", - рассказали в пресс-службе.
Музейный город ВДНХ - крупнейший комплекс музейно-выставочных площадок страны, который появился в 2017 году. В 2023 году проект объединил более 25 музеев на одной территории.
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