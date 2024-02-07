https://ria.ru/20240207/nauka-1925874135.html

На ВДНХ пройдут тематические мероприятия в честь Дня российской науки

На ВДНХ пройдут тематические мероприятия в честь Дня российской науки - РИА Новости, 07.02.2024

На ВДНХ пройдут тематические мероприятия в честь Дня российской науки

Тематические мероприятия в честь Дня российской науки пройдут на ВДНХ в Москве восьмого февраля, гостей ждут экскурсии, лектории, мастер-классы и квизы,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:00

2024-02-07T11:00

2024-02-07T11:00

наука

москва

россия

центр "космонавтика и авиация"

наука

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Тематические мероприятия в честь Дня российской науки пройдут на ВДНХ в Москве восьмого февраля, гостей ждут экскурсии, лектории, мастер-классы и квизы, сообщили журналистам в пресс-службе выставки. День российской науки отмечается в России 8 февраля. "Музейный город ВДНХ приглашает на тематические экскурсии, показ киноальманаха, а также в экспозиции, посвященные науке", - рассказали в пресс-службе. Так, например, 8 февраля в 14.15, 16.15 и 18.15 в павильоне "АТОМ" пройдут бесплатные тематические экскурсии "Физика магии. Они позволят детям познать природу различных процессов, а взрослым — вспомнить основы физики и химии. Кроме того, в павильоне "АТОМ" можно будет узнать об истории, достижениях и будущем атомной отрасли. Для гостей павильона проведут тематические лектории, мастер-классы, квизы. "В 17.00 и 19.00 в Центре "Космонавтика и авиация" пройдут бесплатные тематические экскурсии "Химия и космос"… Участники экскурсий узнают, каков состав топлива для ракет, каким образом космические аппараты защищают от солнечного излучения, как функционирует система охлаждения космических станций и как химия облегчает быт космонавтов на орбите", - рассказали в пресс-службе. Музейный город ВДНХ - крупнейший комплекс музейно-выставочных площадок страны, который появился в 2017 году. В 2023 году проект объединил более 25 музеев на одной территории.

https://ria.ru/20240205/putin-1925492858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, центр "космонавтика и авиация", наука