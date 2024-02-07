https://ria.ru/20240207/nato-1926014676.html

США потребовали от Венгрии скорее ратифицировать членство Швеции в НАТО

США потребовали от Венгрии скорее ратифицировать членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 07.02.2024

США потребовали от Венгрии скорее ратифицировать членство Швеции в НАТО

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что американское терпение небезгранично, и в Вашингтоне ждут от Венгрии... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:18

2024-02-07T19:18

2024-02-07T19:18

в мире

сша

венгрия

джейк салливан

нато

швеция

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что американское терпение небезгранично, и в Вашингтоне ждут от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО. После того, как Турция сняла возражения против расширения альянса, единственной страной, которая до сих пор не ратифицировала шведскую заявку, остается Венгрия. "Я не стану, стоя здесь сегодня, выступать с конкретными угрозами или спекуляциями относительно шагов, которые мы можем предпринять, но, конечно, наше терпение по этому поводу тоже не безгранично", - сказал Салливан на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО. Он добавил, что США продолжат "пристально отслеживать ситуацию" и рассчитывают на ее "конструктивное разрешение в самом ближайшем времени".

https://ria.ru/20240127/trebovanie-1923897754.html

сша

венгрия

швеция

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Кирилл Волков

в мире, сша, венгрия, джейк салливан, нато, швеция