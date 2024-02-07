https://ria.ru/20240207/nato-1926014676.html
США потребовали от Венгрии скорее ратифицировать членство Швеции в НАТО
США потребовали от Венгрии скорее ратифицировать членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 07.02.2024
США потребовали от Венгрии скорее ратифицировать членство Швеции в НАТО
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что американское терпение небезгранично, и в Вашингтоне ждут от Венгрии... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:18
2024-02-07T19:18
2024-02-07T19:18
в мире
сша
венгрия
джейк салливан
нато
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151698/76/1516987612_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_2875f415b13c5198c3a10f58232fb415.jpg
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что американское терпение небезгранично, и в Вашингтоне ждут от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО. После того, как Турция сняла возражения против расширения альянса, единственной страной, которая до сих пор не ратифицировала шведскую заявку, остается Венгрия. "Я не стану, стоя здесь сегодня, выступать с конкретными угрозами или спекуляциями относительно шагов, которые мы можем предпринять, но, конечно, наше терпение по этому поводу тоже не безгранично", - сказал Салливан на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО. Он добавил, что США продолжат "пристально отслеживать ситуацию" и рассчитывают на ее "конструктивное разрешение в самом ближайшем времени".
https://ria.ru/20240127/trebovanie-1923897754.html
сша
венгрия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151698/76/1516987612_120:0:1897:1333_1920x0_80_0_0_7760e410ff7610694cbd3b08263d88c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венгрия, джейк салливан, нато, швеция
В мире, США, Венгрия, Джейк Салливан, НАТО, Швеция
США потребовали от Венгрии скорее ратифицировать членство Швеции в НАТО
Салливан: США ждут от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что американское терпение небезгранично, и в Вашингтоне ждут от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО.
После того, как Турция
сняла возражения против расширения альянса, единственной страной, которая до сих пор не ратифицировала шведскую заявку, остается Венгрия.
"Я не стану, стоя здесь сегодня, выступать с конкретными угрозами или спекуляциями относительно шагов, которые мы можем предпринять, но, конечно, наше терпение по этому поводу тоже не безгранично", - сказал Салливан на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО. Он добавил, что США продолжат "пристально отслеживать ситуацию" и рассчитывают на ее "конструктивное разрешение в самом ближайшем времени".
Анкара опровергла данные о требовании США по указу о членстве Швеции в НАТО