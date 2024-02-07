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США потребовали от Венгрии скорее ратифицировать членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 07.02.2024
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19:18 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/nato-1926014676.html
США потребовали от Венгрии скорее ратифицировать членство Швеции в НАТО
США потребовали от Венгрии скорее ратифицировать членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 07.02.2024
США потребовали от Венгрии скорее ратифицировать членство Швеции в НАТО
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что американское терпение небезгранично, и в Вашингтоне ждут от Венгрии... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:18
2024-02-07T19:18
в мире
сша
венгрия
джейк салливан
нато
швеция
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что американское терпение небезгранично, и в Вашингтоне ждут от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО. После того, как Турция сняла возражения против расширения альянса, единственной страной, которая до сих пор не ратифицировала шведскую заявку, остается Венгрия. "Я не стану, стоя здесь сегодня, выступать с конкретными угрозами или спекуляциями относительно шагов, которые мы можем предпринять, но, конечно, наше терпение по этому поводу тоже не безгранично", - сказал Салливан на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО. Он добавил, что США продолжат "пристально отслеживать ситуацию" и рассчитывают на ее "конструктивное разрешение в самом ближайшем времени".
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в мире, сша, венгрия, джейк салливан, нато, швеция
В мире, США, Венгрия, Джейк Салливан, НАТО, Швеция
США потребовали от Венгрии скорее ратифицировать членство Швеции в НАТО

Салливан: США ждут от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО

© РИА Новости / Михаил ТургиевСнегопад в Вашингтоне
Снегопад в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Снегопад в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что американское терпение небезгранично, и в Вашингтоне ждут от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО.
После того, как Турция сняла возражения против расширения альянса, единственной страной, которая до сих пор не ратифицировала шведскую заявку, остается Венгрия.
"Я не стану, стоя здесь сегодня, выступать с конкретными угрозами или спекуляциями относительно шагов, которые мы можем предпринять, но, конечно, наше терпение по этому поводу тоже не безгранично", - сказал Салливан на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО. Он добавил, что США продолжат "пристально отслеживать ситуацию" и рассчитывают на ее "конструктивное разрешение в самом ближайшем времени".
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В миреСШАВенгрияДжейк СалливанНАТОШвеция
 
 
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