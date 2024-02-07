https://ria.ru/20240207/nalivayki-1925912478.html

Совет Федерации одобрил закон об ограничении работы "наливаек"

Совет Федерации одобрил закон об ограничении работы "наливаек" - РИА Новости, 07.02.2024

Совет Федерации одобрил закон об ограничении работы "наливаек"

Совфед одобрил закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:17

2024-02-07T13:17

2024-02-07T13:17

совет федерации рф

общество

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Совфед одобрил закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции.Документ предоставляет регионам право вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях.В частности, регионы смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху) из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше субъекты РФ имели право ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

https://ria.ru/20231130/nalivayki-1912837574.html

россия

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет федерации рф, общество, россия