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Совет Федерации одобрил закон об ограничении работы "наливаек" - РИА Новости, 07.02.2024
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13:17 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/nalivayki-1925912478.html
Совет Федерации одобрил закон об ограничении работы "наливаек"
Совет Федерации одобрил закон об ограничении работы "наливаек" - РИА Новости, 07.02.2024
Совет Федерации одобрил закон об ограничении работы "наливаек"
Совфед одобрил закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:17
2024-02-07T13:17
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Совфед одобрил закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции.Документ предоставляет регионам право вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях.В частности, регионы смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху) из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше субъекты РФ имели право ограничивать продажу только крепкого алкоголя.
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совет федерации рф, общество, россия
Совет Федерации РФ, Общество, Россия
Совет Федерации одобрил закон об ограничении работы "наливаек"

Совфед одобрил закон об ограничении работы "наливаек" в многоквартирных домах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Совфед одобрил закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции.
Документ предоставляет регионам право вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях.
В частности, регионы смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху) из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.
Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше субъекты РФ имели право ограничивать продажу только крепкого алкоголя.
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