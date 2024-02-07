Рейтинг@Mail.ru
Сервисами МСП.РФ воспользовались четыре миллиона раз, сообщил Белоусов - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
10:00 07.02.2024 (обновлено: 10:26 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/msprf-1925856527.html
Сервисами МСП.РФ воспользовались четыре миллиона раз, сообщил Белоусов
Сервисами МСП.РФ воспользовались четыре миллиона раз, сообщил Белоусов - РИА Новости, 07.02.2024
Сервисами МСП.РФ воспользовались четыре миллиона раз, сообщил Белоусов
За два года работы Цифровой платформы МСП.РФ к ее сервисам и продуктам предприниматели обратились более 4 миллионов раз, в том числе в 2023 году — свыше 2,9... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:00
2024-02-07T10:26
корпорация мсп
александр исаевич
твой бизнес
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925855231_0:51:810:508_1920x0_80_0_0_f008c719150293bb1b7204c45ea6e4ce.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За два года работы Цифровой платформы МСП.РФ к ее сервисам и продуктам предприниматели обратились более 4 миллионов раз, в том числе в 2023 году — свыше 2,9 миллиона раз, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.При этом, по его данным, частота использования сервисов одним пользователем за прошлый год выросла более чем на 30%."За два года работы цифровая платформа МСП.РФ стала востребованным механизмом взаимодействия малого и среднего бизнеса с государством, получения мер поддержки и обратной связи. Сегодня на платформе зарегистрировано уже более 670 тысяч пользователей. За прошедший год их количество выросло вдвое", — приводятся на сайте правительства РФ слова Белоусова.Как отметили в Корпорации МСП, в числе основных итогов работы Цифровой платформы за два года — переход от заявительного порядка к проактивному адресному подбору мер поддержки и услуг. Он позволяет, в том числе, приоритизировать для пользователя подходящие ему меры, предложить их в индивидуальном порядке и предоставить список стоп-факторов, препятствующих получению поддержки на данный момент."В основе адресного подбора мер лежит цифровой профиль, запущенный на МСП.РФ в декабре 2022 года. За прошедшее время данные профиля более 150 тысяч раз использовались для получения услуг и мер поддержки через Цифровую платформу. Функционалом профиля воспользовались свыше 14 тысяч предпринимателей. Сервисы, инструменты и контент Цифровой платформы постоянно совершенствуются. Для этого мы используем обратную связь с бизнесом, в том числе результаты ежегодного тестирования сервисов совместно с пользователями МСП.РФ", - привели в Корпорации МСП слова ее генерального директора Александра Исаевича.За 2023 год среди пользователей МСП.РФ стало в два раза больше самозанятых, а юрлиц и ИП — более чем на 70%. По-прежнему наибольший интерес к Цифровой платформе проявляют предприниматели, занимающиеся торговлей. На втором месте — бизнес из обрабатывающих производств, число его представителей на МСП.РФ увеличилось в 1,7 раза. Вдвое за 2023 год выросло количество пользователей платформы из таких отраслей, как строительство, транспортировка и хранение, гостиницы и общепит, сельское хозяйство, здравоохранение и соцуслуги, добавили в КМСП.Бизнесу из всех 89 регионов доступно на МСП.РФ свыше тысячи региональных мер поддержки и более 30 сервисов.Более четверти пользователей платформы приходятся на пять регионов: Москву, Республику Татарстан, Московскую область, Санкт-Петербург и Свердловскую область. Лидерство этих субъектов РФ обусловлено как количеством предпринимателей, так и высоким уровнем цифровизации. Наиболее высокие темпы прироста численности пользователей Цифровой платформы зафиксированы в Оренбургской области, Республике Башкортостан, Самарской, Тамбовской, Ростовской и Новосибирской областях.Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20240124/podderzhka-1922790436.html
https://ria.ru/20240122/msp-1922817092.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925855231_0:0:707:530_1920x0_80_0_0_83f8cfa4c0401577c17baca21384e2de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, александр исаевич, твой бизнес – новости
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Твой бизнес, Твой бизнес – новости
Сервисами МСП.РФ воспользовались четыре миллиона раз, сообщил Белоусов

Белоусов: сервисами МСП.РФ воспользовались четыре миллиона раз

© Предоставлено Корпорацией МСПАнализ работы Цифровой платформы МСП.РФ
Анализ работы Цифровой платформы МСП.РФ
© Предоставлено Корпорацией МСП
Анализ работы Цифровой платформы МСП.РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За два года работы Цифровой платформы МСП.РФ к ее сервисам и продуктам предприниматели обратились более 4 миллионов раз, в том числе в 2023 году — свыше 2,9 миллиона раз, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
При этом, по его данным, частота использования сервисов одним пользователем за прошлый год выросла более чем на 30%.
«
"За два года работы цифровая платформа МСП.РФ стала востребованным механизмом взаимодействия малого и среднего бизнеса с государством, получения мер поддержки и обратной связи. Сегодня на платформе зарегистрировано уже более 670 тысяч пользователей. За прошедший год их количество выросло вдвое", — приводятся на сайте правительства РФ слова Белоусова.
Как отметили в Корпорации МСП, в числе основных итогов работы Цифровой платформы за два года — переход от заявительного порядка к проактивному адресному подбору мер поддержки и услуг. Он позволяет, в том числе, приоритизировать для пользователя подходящие ему меры, предложить их в индивидуальном порядке и предоставить список стоп-факторов, препятствующих получению поддержки на данный момент.
"В основе адресного подбора мер лежит цифровой профиль, запущенный на МСП.РФ в декабре 2022 года. За прошедшее время данные профиля более 150 тысяч раз использовались для получения услуг и мер поддержки через Цифровую платформу. Функционалом профиля воспользовались свыше 14 тысяч предпринимателей. Сервисы, инструменты и контент Цифровой платформы постоянно совершенствуются. Для этого мы используем обратную связь с бизнесом, в том числе результаты ежегодного тестирования сервисов совместно с пользователями МСП.РФ", - привели в Корпорации МСП слова ее генерального директора Александра Исаевича.
Производство одежды - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Корпорация МСП запустила пилот по поддержке отечественных модных брендов
24 января, 10:00
За 2023 год среди пользователей МСП.РФ стало в два раза больше самозанятых, а юрлиц и ИП — более чем на 70%. По-прежнему наибольший интерес к Цифровой платформе проявляют предприниматели, занимающиеся торговлей. На втором месте — бизнес из обрабатывающих производств, число его представителей на МСП.РФ увеличилось в 1,7 раза. Вдвое за 2023 год выросло количество пользователей платформы из таких отраслей, как строительство, транспортировка и хранение, гостиницы и общепит, сельское хозяйство, здравоохранение и соцуслуги, добавили в КМСП.
Бизнесу из всех 89 регионов доступно на МСП.РФ свыше тысячи региональных мер поддержки и более 30 сервисов.
Более четверти пользователей платформы приходятся на пять регионов: Москву, Республику Татарстан, Московскую область, Санкт-Петербург и Свердловскую область. Лидерство этих субъектов РФ обусловлено как количеством предпринимателей, так и высоким уровнем цифровизации. Наиболее высокие темпы прироста численности пользователей Цифровой платформы зафиксированы в Оренбургской области, Республике Башкортостан, Самарской, Тамбовской, Ростовской и Новосибирской областях.
Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин.
Пекарь готовит выпечку в небольшой пекарне - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Число субъектов МСП в Свердловской области превысило 208 тысяч
22 января, 17:56
 
Твой бизнесКорпорация МСПАлександр ИсаевичТвой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала