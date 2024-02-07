https://ria.ru/20240207/msprf-1925856527.html

Сервисами МСП.РФ воспользовались четыре миллиона раз, сообщил Белоусов

Сервисами МСП.РФ воспользовались четыре миллиона раз, сообщил Белоусов - РИА Новости, 07.02.2024

Сервисами МСП.РФ воспользовались четыре миллиона раз, сообщил Белоусов

За два года работы Цифровой платформы МСП.РФ к ее сервисам и продуктам предприниматели обратились более 4 миллионов раз, в том числе в 2023 году — свыше 2,9... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:00

2024-02-07T10:00

2024-02-07T10:26

корпорация мсп

александр исаевич

твой бизнес

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За два года работы Цифровой платформы МСП.РФ к ее сервисам и продуктам предприниматели обратились более 4 миллионов раз, в том числе в 2023 году — свыше 2,9 миллиона раз, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.При этом, по его данным, частота использования сервисов одним пользователем за прошлый год выросла более чем на 30%."За два года работы цифровая платформа МСП.РФ стала востребованным механизмом взаимодействия малого и среднего бизнеса с государством, получения мер поддержки и обратной связи. Сегодня на платформе зарегистрировано уже более 670 тысяч пользователей. За прошедший год их количество выросло вдвое", — приводятся на сайте правительства РФ слова Белоусова.Как отметили в Корпорации МСП, в числе основных итогов работы Цифровой платформы за два года — переход от заявительного порядка к проактивному адресному подбору мер поддержки и услуг. Он позволяет, в том числе, приоритизировать для пользователя подходящие ему меры, предложить их в индивидуальном порядке и предоставить список стоп-факторов, препятствующих получению поддержки на данный момент."В основе адресного подбора мер лежит цифровой профиль, запущенный на МСП.РФ в декабре 2022 года. За прошедшее время данные профиля более 150 тысяч раз использовались для получения услуг и мер поддержки через Цифровую платформу. Функционалом профиля воспользовались свыше 14 тысяч предпринимателей. Сервисы, инструменты и контент Цифровой платформы постоянно совершенствуются. Для этого мы используем обратную связь с бизнесом, в том числе результаты ежегодного тестирования сервисов совместно с пользователями МСП.РФ", - привели в Корпорации МСП слова ее генерального директора Александра Исаевича.За 2023 год среди пользователей МСП.РФ стало в два раза больше самозанятых, а юрлиц и ИП — более чем на 70%. По-прежнему наибольший интерес к Цифровой платформе проявляют предприниматели, занимающиеся торговлей. На втором месте — бизнес из обрабатывающих производств, число его представителей на МСП.РФ увеличилось в 1,7 раза. Вдвое за 2023 год выросло количество пользователей платформы из таких отраслей, как строительство, транспортировка и хранение, гостиницы и общепит, сельское хозяйство, здравоохранение и соцуслуги, добавили в КМСП.Бизнесу из всех 89 регионов доступно на МСП.РФ свыше тысячи региональных мер поддержки и более 30 сервисов.Более четверти пользователей платформы приходятся на пять регионов: Москву, Республику Татарстан, Московскую область, Санкт-Петербург и Свердловскую область. Лидерство этих субъектов РФ обусловлено как количеством предпринимателей, так и высоким уровнем цифровизации. Наиболее высокие темпы прироста численности пользователей Цифровой платформы зафиксированы в Оренбургской области, Республике Башкортостан, Самарской, Тамбовской, Ростовской и Новосибирской областях.Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20240124/podderzhka-1922790436.html

https://ria.ru/20240122/msp-1922817092.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

корпорация мсп, александр исаевич, твой бизнес – новости