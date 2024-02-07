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В Москве из-за снегопада почти в три раза выросли цены на такси - РИА Новости, 07.02.2024
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16:27 07.02.2024 (обновлено: 18:12 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/moskva-1925968604.html
В Москве из-за снегопада почти в три раза выросли цены на такси
В Москве из-за снегопада почти в три раза выросли цены на такси - РИА Новости, 07.02.2024
В Москве из-за снегопада почти в три раза выросли цены на такси
Стоимость поездок на такси в Москве из-за снегопада выросла практически в три раза, время в пути также увеличилось, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:27
2024-02-07T18:12
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Стоимость поездок на такси в Москве из-за снегопада выросла практически в три раза, время в пути также увеличилось, выяснил корреспондент РИА Новости. В приложении "Яндекс Go" отмечен красный индикатор спроса, который свидетельствует о двойном повышении цены в сравнении с обычным периодом. "Заказов в разы больше, чем машин из-за плохой погоды. Серьезные пробки по пути - чем дольше поездка, тем дороже", - говорится в сервисе. Если утром 7 февраля стоимость длительной поездки - около 40 минут - составляла 700-800 рублей, то к 16.00 по московскому времени цена превысила 2 400 рублей. Причем длительность поездки также выросла - почти вдвое. Стоимость коротких поездок - до 10 минут - выросла как минимум в два раза: с 250-300 рублей до 500-600 рублей. Их длительность также увеличилась. "Из-за снегопада в Москве передвигаться по улицам сложнее: скорость движения машин ниже обычного, значит поездка займёт больше времени. При этом желающих поехать на такси становится значительно больше. А водителей, наоборот, меньше: в такую погоду многие решают остаться дома. Это усугубляет и так непростую ситуацию с дефицитом водителей в отрасли", - прокомментировали в пресс-службе "Яндекс Такси". Там же добавили, что в период высокого спроса действует повышающий коэффициент - это временная и вынужденная мера, чтобы привлечь на линию больше водителей и таким образом нормализовать цены. Сервис предлагает пользователям несколько вариантов, чтобы сэкономить: подождать машину чуть дольше, пройтись после завершения поездки или выбрать опцию "Вместе". "Для тех, кто торопится, "Яндекс Go" также советует воспользоваться общественным транспортом – сейчас так быстрее", - добавили в пресс-службе. Во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров. По его словам, может быть побит рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра. Он добавил, что снегопад продолжится до середины ночи четверга.
https://ria.ru/20240207/moskva-1925870349.html
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Работа снегоуборочной техники во время сильного снегопада в Москве
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москва, евгений тишковец
Москва, Евгений Тишковец
В Москве из-за снегопада почти в три раза выросли цены на такси

В Москве из-за снегопада почти в три раза выросли стоимость и время в пути

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по Крымскому мосту во время снегопада в Москве
Автомобильное движение по Крымскому мосту во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобильное движение по Крымскому мосту во время снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Стоимость поездок на такси в Москве из-за снегопада выросла практически в три раза, время в пути также увеличилось, выяснил корреспондент РИА Новости.
В приложении "Яндекс Go" отмечен красный индикатор спроса, который свидетельствует о двойном повышении цены в сравнении с обычным периодом. "Заказов в разы больше, чем машин из-за плохой погоды. Серьезные пробки по пути - чем дольше поездка, тем дороже", - говорится в сервисе.
Если утром 7 февраля стоимость длительной поездки - около 40 минут - составляла 700-800 рублей, то к 16.00 по московскому времени цена превысила 2 400 рублей. Причем длительность поездки также выросла - почти вдвое. Стоимость коротких поездок - до 10 минут - выросла как минимум в два раза: с 250-300 рублей до 500-600 рублей. Их длительность также увеличилась.
"Из-за снегопада в Москве передвигаться по улицам сложнее: скорость движения машин ниже обычного, значит поездка займёт больше времени. При этом желающих поехать на такси становится значительно больше. А водителей, наоборот, меньше: в такую погоду многие решают остаться дома. Это усугубляет и так непростую ситуацию с дефицитом водителей в отрасли", - прокомментировали в пресс-службе "Яндекс Такси".
Там же добавили, что в период высокого спроса действует повышающий коэффициент - это временная и вынужденная мера, чтобы привлечь на линию больше водителей и таким образом нормализовать цены. Сервис предлагает пользователям несколько вариантов, чтобы сэкономить: подождать машину чуть дольше, пройтись после завершения поездки или выбрать опцию "Вместе". "Для тех, кто торопится, "Яндекс Go" также советует воспользоваться общественным транспортом – сейчас так быстрее", - добавили в пресс-службе.
Во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров. По его словам, может быть побит рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра. Он добавил, что снегопад продолжится до середины ночи четверга.
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