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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада - РИА Новости, 07.02.2024
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16:06 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/moskva-1925962387.html
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада - РИА Новости, 07.02.2024
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада, в уборке города задействовано необходимое количество роторной и другой техники, сообщил... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:06
2024-02-07T16:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
снегопад в москве
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада, в уборке города задействовано необходимое количество роторной и другой техники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра рассказал, что согласно данным синоптиков, снегопад продолжится до конца дня, в ближайшие часы интенсивность осадков не снизится. "Коммунальная техника приступила к очередному циклу работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке. В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении отмечается, что особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "Просим автомобилистов, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в сообщении. Также там отметили, что возможны сильные порывы ветра, местами метель. Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20240207/moskva-1925882681.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди переходят улицу во время снегопада в Москве
Люди переходят улицу во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди переходят улицу во время снегопада в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада, в уборке города задействовано необходимое количество роторной и другой техники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра рассказал, что согласно данным синоптиков, снегопад продолжится до конца дня, в ближайшие часы интенсивность осадков не снизится.
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"Коммунальная техника приступила к очередному циклу работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке. В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении отмечается, что особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"Просим автомобилистов, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в сообщении.
Также там отметили, что возможны сильные порывы ветра, местами метель. Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосковское центральное кольцо (МЦК)Снегопад в Москве
 
 
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