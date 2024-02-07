https://ria.ru/20240207/moskva-1925962387.html

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада - РИА Новости, 07.02.2024

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада, в уборке города задействовано необходимое количество роторной и другой техники, сообщил... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:06

2024-02-07T16:06

2024-02-07T16:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

московское центральное кольцо (мцк)

снегопад в москве

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада, в уборке города задействовано необходимое количество роторной и другой техники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра рассказал, что согласно данным синоптиков, снегопад продолжится до конца дня, в ближайшие часы интенсивность осадков не снизится. "Коммунальная техника приступила к очередному циклу работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке. В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении отмечается, что особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "Просим автомобилистов, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в сообщении. Также там отметили, что возможны сильные порывы ветра, местами метель. Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240207/moskva-1925882681.html

https://ria.ru/20240207/sneg-1925956177.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве