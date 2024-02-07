https://ria.ru/20240207/moskva-1925905650.html

Специалисты отремонтируют более 2,3 тыс трансформаторных подстанций Москвы

Специалисты отремонтируют более 2,3 тыс трансформаторных подстанций Москвы - РИА Новости, 07.02.2024

Специалисты отремонтируют более 2,3 тыс трансформаторных подстанций Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Москвы в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:47

2024-02-07T12:47

2024-02-07T12:47

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Москвы в 2024 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2024 года обновим более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что такие работы проводятся в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней. "Реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств", - рассказал Бирюков. Он подчеркнул, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.

https://ria.ru/20240206/snegopad-1925802591.html

https://ria.ru/20240206/otoplenie-1925793296.html

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