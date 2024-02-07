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Специалисты отремонтируют более 2,3 тыс трансформаторных подстанций Москвы - РИА Новости, 07.02.2024
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12:47 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/moskva-1925905650.html
Специалисты отремонтируют более 2,3 тыс трансформаторных подстанций Москвы
Специалисты отремонтируют более 2,3 тыс трансформаторных подстанций Москвы - РИА Новости, 07.02.2024
Специалисты отремонтируют более 2,3 тыс трансформаторных подстанций Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Москвы в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:47
2024-02-07T12:47
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Москвы в 2024 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2024 года обновим более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что такие работы проводятся в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней. "Реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств", - рассказал Бирюков. Он подчеркнул, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Капремонт в Москве

Специалисты отремонтируют более 2,3 тыс трансформаторных подстанций Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники "Россети Московский регион" устанавливают трансформаторную подстанцию
Сотрудники Россети Московский регион устанавливают трансформаторную подстанцию - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Москвы в 2024 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2024 года обновим более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов", - сказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что такие работы проводятся в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней.
"Реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыКапремонт в Москве
 
 
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