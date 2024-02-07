https://ria.ru/20240207/moskva-1925905650.html
Специалисты отремонтируют более 2,3 тыс трансформаторных подстанций Москвы
Специалисты отремонтируют более 2,3 тыс трансформаторных подстанций Москвы - РИА Новости, 07.02.2024
Специалисты отремонтируют более 2,3 тыс трансформаторных подстанций Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Москвы в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:47
2024-02-07T12:47
2024-02-07T12:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790146332_0:174:3164:1954_1920x0_80_0_0_29128bb7647ed1c9d75f02986b4f1318.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Москвы в 2024 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2024 года обновим более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что такие работы проводятся в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней. "Реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств", - рассказал Бирюков. Он подчеркнул, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.
https://ria.ru/20240206/snegopad-1925802591.html
https://ria.ru/20240206/otoplenie-1925793296.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790146332_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_045f28abdc9ae535ce2172ca257c9574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Капремонт в Москве
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Москвы в 2024 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2024 года обновим более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов", - сказал Бирюков.
Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности
Заммэра пояснил, что такие работы проводятся в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней.
"Реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.
В Москве скорректировали работу системы отопления из-за ожидаемых морозов