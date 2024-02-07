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Москвичей предупредили о морозах в выходные - РИА Новости, 07.02.2024
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11:31 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/moskva-1925882681.html
Москвичей предупредили о морозах в выходные
Москвичей предупредили о морозах в выходные - РИА Новости, 07.02.2024
Москвичей предупредили о морозах в выходные
Температура до минус 21 градуса ночью и снег ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:31
2024-02-07T11:31
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Температура до минус 21 градуса ночью и снег ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, в выходные атмосферное давление в столичном регионе будет высокое. "При переменной облачности осадков у нас не ожидается, только в воскресенье, во второй половине дня, скорее всего, у нас может собраться снежок. Температура довольно низкая, минимальная температура в субботу в Москве будет в пределах минус 19-21 градуса, по области до минус 23. Дневная температура в городе около минус 15 градусов", - рассказала Позднякова. Специалист добавила, что в воскресенье ночная температура останется практически на том же уровне, будет около минус 20 градусов. Дневная температура, как только пойдет снег, начнет повышаться. Ожидается, что максимальная температура будет в пределах минус 8-10 градусов. "То есть в субботу температура воздуха будет градусов на 7-8 ниже климатической нормы, субботнюю погоду можно назвать категории холодной. Так как у нас не будет сильного ветра и высокой влажности, поэтому этот морозец в дневные часы будет, думаю, переноситься москвичами легче, чем сырая и ветреная погода", - пояснила Позднякова.
https://ria.ru/20240207/moskva-1925870349.html
https://ria.ru/20240206/morozy-1925629955.html
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москва, татьяна позднякова
Москва, Татьяна Позднякова
Москвичей предупредили о морозах в выходные

Позднякова: в Москве в выходные ожидаются ночные морозы до 21 градуса и снег

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛюди в морозный день в Москве
Люди в морозный день в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Люди в морозный день в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Температура до минус 21 градуса ночью и снег ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, в выходные атмосферное давление в столичном регионе будет высокое.
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"При переменной облачности осадков у нас не ожидается, только в воскресенье, во второй половине дня, скорее всего, у нас может собраться снежок. Температура довольно низкая, минимальная температура в субботу в Москве будет в пределах минус 19-21 градуса, по области до минус 23. Дневная температура в городе около минус 15 градусов", - рассказала Позднякова.
Специалист добавила, что в воскресенье ночная температура останется практически на том же уровне, будет около минус 20 градусов. Дневная температура, как только пойдет снег, начнет повышаться. Ожидается, что максимальная температура будет в пределах минус 8-10 градусов.
"То есть в субботу температура воздуха будет градусов на 7-8 ниже климатической нормы, субботнюю погоду можно назвать категории холодной. Так как у нас не будет сильного ветра и высокой влажности, поэтому этот морозец в дневные часы будет, думаю, переноситься москвичами легче, чем сырая и ветреная погода", - пояснила Позднякова.
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