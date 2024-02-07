https://ria.ru/20240207/monter-1926037750.html
Монтер из съемочной группы сериала "Чудо-человек" погиб на площадке
Монтер из съемочной группы сериала "Чудо-человек" погиб на площадке - РИА Новости, 07.02.2024
Монтер из съемочной группы сериала "Чудо-человек" погиб на площадке
Монтер из съемочной группы нового американского сериала "Чудо-человек" по мотивам одноименного комикса студии Marvel погиб в результате падения с помоста на... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T22:05
2024-02-07T22:05
2024-02-07T22:07
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Монтер из съемочной группы нового американского сериала "Чудо-человек" по мотивам одноименного комикса студии Marvel погиб в результате падения с помоста на съемочной площадке, сообщает издание Deadline. "Монтер, работавший в студии Рэдфорд в Студио-Сити (Лос-Анджелес), погиб сегодня после падения с помоста... Мужчина, член съемочной группы, погибший на месте происшествия, работал на съемках сериала "Чудо-человек" от студии Marvel, однако во время инцидента сериал не снимался", - сообщает издание. Полицейское управление Лос-Анджелеса позже подтвердило гибель монтера. Смерть мужчины подтвердил и представитель студии Marvel. Он также выразил соболезнования семье и друзьям работника съемочной группы и поддержал расследование обстоятельств гибели монтера. Съемки "Чудо-человека" начнутся лишь в следующем месяце, поскольку студия была вынуждена отложить работу над новым сериалом из-за забастовки Гильдии американских сценаристов (WGA).
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лос-анджелес, в мире, сша, marvel comics
Лос-Анджелес, В мире, США, Marvel Comics, Шоубиз
Монтер из съемочной группы сериала "Чудо-человек" погиб на площадке
Монтер из съемочной группы сериала "Чудо-человек" погиб при падении на площадке