https://ria.ru/20240207/monchegorsk-1925868209.html

СК выяснит, зачем пожилую пациентку привязывали в больнице в Мончегорске

СК выяснит, зачем пожилую пациентку привязывали в больнице в Мончегорске - РИА Новости, 07.02.2024

СК выяснит, зачем пожилую пациентку привязывали в больнице в Мончегорске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в резонансной ситуации, произошедшей в больнице Мончегорска Мурманской области, где, по сообщениям соцсетей, РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:39

2024-02-07T10:39

2024-02-07T10:47

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

мончегорск

мурманская область

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МУРМАНСК, 7 фев – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в резонансной ситуации, произошедшей в больнице Мончегорска Мурманской области, где, по сообщениям соцсетей, привязывали к кровати 90-летнюю пациентку, сообщили в региональном СУСК РФ. "В ходе мониторинга сети интернет выявлены сведения, согласно которым в одном из медицинских учреждений города Мончегорска пожилую пациентку привязали к кровати. Публикация сопровождалась видеозаписью", - говорится в сообщении. Случай с пожилой пациенткой в больнице Мончегорска вызвал широкий резонанс. Мурманские следователи и прокуратура начали проверку по выявленным фактам. "Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении жительницы Мурманской области", - отметили в СУСК.

https://ria.ru/20240201/medsestra-1924802045.html

мончегорск

мурманская область

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Влада Копылова

александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, мончегорск, мурманская область