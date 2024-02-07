https://ria.ru/20240207/monchegorsk-1925868209.html
СК выяснит, зачем пожилую пациентку привязывали в больнице в Мончегорске
СК выяснит, зачем пожилую пациентку привязывали в больнице в Мончегорске - РИА Новости, 07.02.2024
СК выяснит, зачем пожилую пациентку привязывали в больнице в Мончегорске
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в резонансной ситуации, произошедшей в больнице Мончегорска Мурманской области, где, по сообщениям соцсетей, РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:39
2024-02-07T10:39
2024-02-07T10:47
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
мончегорск
мурманская область
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МУРМАНСК, 7 фев – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в резонансной ситуации, произошедшей в больнице Мончегорска Мурманской области, где, по сообщениям соцсетей, привязывали к кровати 90-летнюю пациентку, сообщили в региональном СУСК РФ. "В ходе мониторинга сети интернет выявлены сведения, согласно которым в одном из медицинских учреждений города Мончегорска пожилую пациентку привязали к кровати. Публикация сопровождалась видеозаписью", - говорится в сообщении. Случай с пожилой пациенткой в больнице Мончегорска вызвал широкий резонанс. Мурманские следователи и прокуратура начали проверку по выявленным фактам. "Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении жительницы Мурманской области", - отметили в СУСК.
https://ria.ru/20240201/medsestra-1924802045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, мончегорск, мурманская область
Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Мончегорск, Мурманская область
СК выяснит, зачем пожилую пациентку привязывали в больнице в Мончегорске
СК выяснит, зачем пожилую пациентку привязали к кровати в больнице в Мончегорске