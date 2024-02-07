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СК выяснит, зачем пожилую пациентку привязывали в больнице в Мончегорске - РИА Новости, 07.02.2024
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10:39 07.02.2024 (обновлено: 10:47 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/monchegorsk-1925868209.html
СК выяснит, зачем пожилую пациентку привязывали в больнице в Мончегорске
СК выяснит, зачем пожилую пациентку привязывали в больнице в Мончегорске - РИА Новости, 07.02.2024
СК выяснит, зачем пожилую пациентку привязывали в больнице в Мончегорске
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в резонансной ситуации, произошедшей в больнице Мончегорска Мурманской области, где, по сообщениям соцсетей, РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:39
2024-02-07T10:47
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
мончегорск
мурманская область
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МУРМАНСК, 7 фев – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в резонансной ситуации, произошедшей в больнице Мончегорска Мурманской области, где, по сообщениям соцсетей, привязывали к кровати 90-летнюю пациентку, сообщили в региональном СУСК РФ. "В ходе мониторинга сети интернет выявлены сведения, согласно которым в одном из медицинских учреждений города Мончегорска пожилую пациентку привязали к кровати. Публикация сопровождалась видеозаписью", - говорится в сообщении. Случай с пожилой пациенткой в больнице Мончегорска вызвал широкий резонанс. Мурманские следователи и прокуратура начали проверку по выявленным фактам. "Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении жительницы Мурманской области", - отметили в СУСК.
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мончегорск
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, мончегорск, мурманская область
Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Мончегорск, Мурманская область
СК выяснит, зачем пожилую пациентку привязывали в больнице в Мончегорске

СК выяснит, зачем пожилую пациентку привязали к кровати в больнице в Мончегорске

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 7 фев – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в резонансной ситуации, произошедшей в больнице Мончегорска Мурманской области, где, по сообщениям соцсетей, привязывали к кровати 90-летнюю пациентку, сообщили в региональном СУСК РФ.
"В ходе мониторинга сети интернет выявлены сведения, согласно которым в одном из медицинских учреждений города Мончегорска пожилую пациентку привязали к кровати. Публикация сопровождалась видеозаписью", - говорится в сообщении.
Случай с пожилой пациенткой в больнице Мончегорска вызвал широкий резонанс. Мурманские следователи и прокуратура начали проверку по выявленным фактам. "Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении жительницы Мурманской области", - отметили в СУСК.
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Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияМончегорскМурманская область
 
 
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