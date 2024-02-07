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На МКАД из-за снегопада застряли около семи тысяч большегрузов - РИА Новости, 07.02.2024
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21:51 07.02.2024
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На МКАД из-за снегопада застряли около семи тысяч большегрузов
На МКАД из-за снегопада застряли около семи тысяч большегрузов - РИА Новости, 07.02.2024
На МКАД из-за снегопада застряли около семи тысяч большегрузов
Дорожный патруль ЦОДД усиленно работает на МКАД, где из-за непогоды скопилось порядка 7 тысяч большегрузов, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T21:51
2024-02-07T21:51
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дорожный патруль ЦОДД усиленно работает на МКАД, где из-за непогоды скопилось порядка 7 тысяч большегрузов, сообщает столичный департамент транспорта. "Усиленно работаем на МКАД. По данным специалистов ЦОДД, на кольце сейчас порядка семи тысяч большегрузов. Часть буксует на подъемах и собирает "хвосты". Им в помощь направили КамАЗы Дорожного патруля. Они вытаскивают фуры почти в три раза быстрее", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале. В департаменте уточнили, что ЦОДД остается с работать на дорогах Москвы до утра четверга. В среду произошло несколько крупных ДТП: сразу пять легковых автомобилей столкнулись из-за снегопада на Киевском шоссе в Новой Москве - информация о пострадавших уточняется, кроме того, один человек погиб, еще трое пострадали при столкновении почти 30 машин на федеральной трассе М-4 "Дон" под Ступино. Позднее новое крупное ДТП произошло на трассе М-8 "Холмогоры", где столкнулись 22 машины, четыре человека пострадали. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров. Может быть побит рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра, отмечал эксперт. Снегопад продолжится до середины ночи четверга.
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происшествия, москва, евгений тишковец, авто
Происшествия, Москва, Евгений Тишковец, Авто
На МКАД из-за снегопада застряли около семи тысяч большегрузов

ЦОДД усиленно работает на МКАД, где скопилось около семи тысяч большегрузов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБольшегрузы на МКАД
Большегрузы на МКАД - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Большегрузы на МКАД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дорожный патруль ЦОДД усиленно работает на МКАД, где из-за непогоды скопилось порядка 7 тысяч большегрузов, сообщает столичный департамент транспорта.
«
"Усиленно работаем на МКАД. По данным специалистов ЦОДД, на кольце сейчас порядка семи тысяч большегрузов. Часть буксует на подъемах и собирает "хвосты". Им в помощь направили КамАЗы Дорожного патруля. Они вытаскивают фуры почти в три раза быстрее", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
В департаменте уточнили, что ЦОДД остается с работать на дорогах Москвы до утра четверга.
В среду произошло несколько крупных ДТП: сразу пять легковых автомобилей столкнулись из-за снегопада на Киевском шоссе в Новой Москве - информация о пострадавших уточняется, кроме того, один человек погиб, еще трое пострадали при столкновении почти 30 машин на федеральной трассе М-4 "Дон" под Ступино. Позднее новое крупное ДТП произошло на трассе М-8 "Холмогоры", где столкнулись 22 машины, четыре человека пострадали.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров. Может быть побит рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра, отмечал эксперт. Снегопад продолжится до середины ночи четверга.
Последствия циклона "Ольга" в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.

Человек идет во время снегопада по улице в Москве

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Он накрыл всю территорию столицы.

Мужчина раздает листовки во время снегопада в Москве

Он накрыл всю территорию столицы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

Мужчина убирает снег лопатой в одном из московских дворов

Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.

Мужчина стоит возле своей машины во время снегопада в Москве

Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Тогда она составила 58 сантиметров.

Люди идут по улице в Москве во время снегопада

Тогда она составила 58 сантиметров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Автомобили едут по улице в Москве во время циклона

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.

Люди во время снегопада на улице Москвы

Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Люди переходят улицу во время снегопада в Москве

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Он накрыл всю территорию столицы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Тогда она составила 58 сантиметров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 8

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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