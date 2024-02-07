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На МКАД из-за снегопада застряли около семи тысяч большегрузов
На МКАД из-за снегопада застряли около семи тысяч большегрузов - РИА Новости, 07.02.2024
На МКАД из-за снегопада застряли около семи тысяч большегрузов
Дорожный патруль ЦОДД усиленно работает на МКАД, где из-за непогоды скопилось порядка 7 тысяч большегрузов, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T21:51
2024-02-07T21:51
2024-02-07T21:51
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евгений тишковец
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дорожный патруль ЦОДД усиленно работает на МКАД, где из-за непогоды скопилось порядка 7 тысяч большегрузов, сообщает столичный департамент транспорта. "Усиленно работаем на МКАД. По данным специалистов ЦОДД, на кольце сейчас порядка семи тысяч большегрузов. Часть буксует на подъемах и собирает "хвосты". Им в помощь направили КамАЗы Дорожного патруля. Они вытаскивают фуры почти в три раза быстрее", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале. В департаменте уточнили, что ЦОДД остается с работать на дорогах Москвы до утра четверга. В среду произошло несколько крупных ДТП: сразу пять легковых автомобилей столкнулись из-за снегопада на Киевском шоссе в Новой Москве - информация о пострадавших уточняется, кроме того, один человек погиб, еще трое пострадали при столкновении почти 30 машин на федеральной трассе М-4 "Дон" под Ступино. Позднее новое крупное ДТП произошло на трассе М-8 "Холмогоры", где столкнулись 22 машины, четыре человека пострадали. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров. Может быть побит рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра, отмечал эксперт. Снегопад продолжится до середины ночи четверга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, евгений тишковец, авто
Происшествия, Москва, Евгений Тишковец, Авто
На МКАД из-за снегопада застряли около семи тысяч большегрузов
ЦОДД усиленно работает на МКАД, где скопилось около семи тысяч большегрузов