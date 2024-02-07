https://ria.ru/20240207/mayotta-1925960687.html
Демонстрации парализовали экономику французской Майотты
Демонстрации парализовали экономику французской Майотты - РИА Новости, 07.02.2024
Демонстрации парализовали экономику французской Майотты
Массовые волнения в самом бедном французском заморском департаменте Майотта, в ходе которых протестующие перекрыли дороги по всему острову, парализовали его... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:59
2024-02-07T15:59
2024-02-07T15:59
в мире
майотта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155650/56/1556505678_0:0:3127:1758_1920x0_80_0_0_e71084558d63726cc961ea259a4fa14f.jpg
ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Массовые волнения в самом бедном французском заморском департаменте Майотта, в ходе которых протестующие перекрыли дороги по всему острову, парализовали его экономику, заявила в среду глава местного отделения союза французских предпринимателей (Medef) Карла Балтюс в эфире радио France Inter. С 22 января местное движение "Живые силы" перекрывает движение по всему острову в знак протеста против высокого уровня иммиграции на остров и низкого уровня безопасности. Накануне в административном центре острова Мамудзу прошла демонстрация. "В компаниях находятся в среднем 25% сотрудников, три четверти не имеют возможности перемещаться. Порты практически заблокированы, поэтому многие товары задерживаются, и в магазинах возникает дефицит. У нас есть договоренности о поставках в определенные дни, но уже начинается дефицит в магазинах, и многие продавцы не справляются, в отелях аннулируют (бронь номеров - ред.), в рестораны никто не ходит. Получается замкнутый круг, в котором парализована вся экономика", – сказала Балтюс. По ее словам, дороги блокированы почти каждый километр, на некоторых точках орудуют банды, которые нападают на прохожих. Нарушена работа общественного транспорта, дети не могут добраться до школьных учреждений. Кроме того, из-за блокировки дорог медперсонал не может оказать помощь, что уже привело к нескольким смертям. "Я часто говорю, что на Майотте у нас больше нет жизни. Уже речи не идет о качестве жизни, у нас больше нет жизни. В 18.00 мы все запираемся у себя. Даже поход на пляж представляет опасность... Да, мы каждый день боимся за свои жизни", – добавила она. Балтюс поприветствовала огромные вложения центрального правительства в Майотту, однако указала на "парадоксальность" того, что выйти из кризисной ситуации не получается. По ее мнению, в ситуацию должен вмешаться "посредник" в лице представителя центральных властей.
https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925384655.html
https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925455916.html
майотта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155650/56/1556505678_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_66d4488d23be93c77e15c2d7693163c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майотта
Демонстрации парализовали экономику французской Майотты
Medef: массовые демонстрации парализовали экономику французской Майотты
ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости.
Массовые волнения в самом бедном французском заморском департаменте Майотта, в ходе которых протестующие перекрыли дороги по всему острову, парализовали его экономику, заявила в среду глава местного отделения союза французских предпринимателей (Medef) Карла Балтюс в эфире радио France Inter
.
С 22 января местное движение "Живые силы" перекрывает движение по всему острову в знак протеста против высокого уровня иммиграции на остров и низкого уровня безопасности. Накануне в административном центре острова Мамудзу прошла демонстрация.
"В компаниях находятся в среднем 25% сотрудников, три четверти не имеют возможности перемещаться. Порты практически заблокированы, поэтому многие товары задерживаются, и в магазинах возникает дефицит. У нас есть договоренности о поставках в определенные дни, но уже начинается дефицит в магазинах, и многие продавцы не справляются, в отелях аннулируют (бронь номеров - ред.), в рестораны никто не ходит. Получается замкнутый круг, в котором парализована вся экономика", – сказала Балтюс.
По ее словам, дороги блокированы почти каждый километр, на некоторых точках орудуют банды, которые нападают на прохожих. Нарушена работа общественного транспорта, дети не могут добраться до школьных учреждений. Кроме того, из-за блокировки дорог медперсонал не может оказать помощь, что уже привело к нескольким смертям.
"Мы устали". Во Франции вспомнили о России из-за новой проблемы
"Я часто говорю, что на Майотте у нас больше нет жизни. Уже речи не идет о качестве жизни, у нас больше нет жизни. В 18.00 мы все запираемся у себя. Даже поход на пляж представляет опасность... Да, мы каждый день боимся за свои жизни", – добавила она.
Балтюс поприветствовала огромные вложения центрального правительства в Майотту, однако указала на "парадоксальность" того, что выйти из кризисной ситуации не получается. По ее мнению, в ситуацию должен вмешаться "посредник" в лице представителя центральных властей.
Во Франции фермеры заблокировали логистический центр сети супермаркетов