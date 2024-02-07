https://ria.ru/20240207/mayotta-1925960687.html

Демонстрации парализовали экономику французской Майотты

Демонстрации парализовали экономику французской Майотты - РИА Новости, 07.02.2024

Демонстрации парализовали экономику французской Майотты

Массовые волнения в самом бедном французском заморском департаменте Майотта, в ходе которых протестующие перекрыли дороги по всему острову, парализовали его... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:59

2024-02-07T15:59

2024-02-07T15:59

в мире

майотта

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ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Массовые волнения в самом бедном французском заморском департаменте Майотта, в ходе которых протестующие перекрыли дороги по всему острову, парализовали его экономику, заявила в среду глава местного отделения союза французских предпринимателей (Medef) Карла Балтюс в эфире радио France Inter. С 22 января местное движение "Живые силы" перекрывает движение по всему острову в знак протеста против высокого уровня иммиграции на остров и низкого уровня безопасности. Накануне в административном центре острова Мамудзу прошла демонстрация. "В компаниях находятся в среднем 25% сотрудников, три четверти не имеют возможности перемещаться. Порты практически заблокированы, поэтому многие товары задерживаются, и в магазинах возникает дефицит. У нас есть договоренности о поставках в определенные дни, но уже начинается дефицит в магазинах, и многие продавцы не справляются, в отелях аннулируют (бронь номеров - ред.), в рестораны никто не ходит. Получается замкнутый круг, в котором парализована вся экономика", – сказала Балтюс. По ее словам, дороги блокированы почти каждый километр, на некоторых точках орудуют банды, которые нападают на прохожих. Нарушена работа общественного транспорта, дети не могут добраться до школьных учреждений. Кроме того, из-за блокировки дорог медперсонал не может оказать помощь, что уже привело к нескольким смертям. "Я часто говорю, что на Майотте у нас больше нет жизни. Уже речи не идет о качестве жизни, у нас больше нет жизни. В 18.00 мы все запираемся у себя. Даже поход на пляж представляет опасность... Да, мы каждый день боимся за свои жизни", – добавила она. Балтюс поприветствовала огромные вложения центрального правительства в Майотту, однако указала на "парадоксальность" того, что выйти из кризисной ситуации не получается. По ее мнению, в ситуацию должен вмешаться "посредник" в лице представителя центральных властей.

https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925384655.html

https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925455916.html

майотта

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, майотта