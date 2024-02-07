https://ria.ru/20240207/markirovka-1925851228.html
Даванков предложил снизить штрафы за интернет-рекламу без маркировки
Даванков предложил снизить штрафы за интернет-рекламу без маркировки - РИА Новости, 07.02.2024
Даванков предложил снизить штрафы за интернет-рекламу без маркировки
Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на заключение в правительство законопроект о десятикратном... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T09:06
2024-02-07T09:06
2024-02-07T09:06
общество
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на заключение в правительство законопроект о десятикратном снижении штрафов за нарушение правил маркировки интернет-рекламы и замене первого нарушения предупреждением, текст законопроекта есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается снизить в 10 раз штрафы и ввести в качестве административного наказания предупреждение за первые административные правонарушения, предусмотренные частями 15-16 статьи 14.3. КоАП РФ, и дополнить частями 15.1. и 16.1., предусматривающие текущие размеры штрафов за повторное правонарушение", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Согласно инициативе, максимальный штраф для физлиц составит всего 3 тысячи рублей, для должностных лиц - 10 тысяч рублей, а для юрлиц - до 50 тысяч рублей. "С 1 сентября 2023 года в России действуют штрафы за нарушение правил маркировки интернет-рекламы или ее отсутствие. Штрафы довольно серьезные: для юрлиц они могут достигать 500 тысяч рублей. При этом действуют одинаковые штрафы и для блогеров-миллионников, и для начинающих блогеров, у которых 30 тысяч рублей вполне могут быть месячным доходом. А предупреждения вообще не предусмотрены - только штрафы. Я считаю такую строгость избыточной", - отмечает Даванков. Он полагает, что предлагаемая норма снизит административную нагрузку на предпринимателей, особенно небольших рекламодателей, до момента формирования полноценной правоприменительной практики.
https://ria.ru/20231205/shtraf-1913967548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владислав даванков
Общество, Россия, Владислав Даванков
Даванков предложил снизить штрафы за интернет-рекламу без маркировки
В правительство направили проект о снижении штрафов за рекламу без маркировки
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на заключение в правительство законопроект о десятикратном снижении штрафов за нарушение правил маркировки интернет-рекламы и замене первого нарушения предупреждением, текст законопроекта есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Законопроектом предлагается снизить в 10 раз штрафы и ввести в качестве административного наказания предупреждение за первые административные правонарушения, предусмотренные частями 15-16 статьи 14.3. КоАП РФ
, и дополнить частями 15.1. и 16.1., предусматривающие текущие размеры штрафов за повторное правонарушение", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно инициативе, максимальный штраф для физлиц составит всего 3 тысячи рублей, для должностных лиц - 10 тысяч рублей, а для юрлиц - до 50 тысяч рублей.
"С 1 сентября 2023 года в России действуют штрафы за нарушение правил маркировки интернет-рекламы или ее отсутствие. Штрафы довольно серьезные: для юрлиц они могут достигать 500 тысяч рублей. При этом действуют одинаковые штрафы и для блогеров-миллионников, и для начинающих блогеров, у которых 30 тысяч рублей вполне могут быть месячным доходом. А предупреждения вообще не предусмотрены - только штрафы. Я считаю такую строгость избыточной", - отмечает Даванков.
Он полагает, что предлагаемая норма снизит административную нагрузку на предпринимателей, особенно небольших рекламодателей, до момента формирования полноценной правоприменительной практики.
В России телеграм-канал впервые оштрафовали за рекламу без маркировки