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Даванков предложил снизить штрафы за интернет-рекламу без маркировки - РИА Новости, 07.02.2024
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09:06 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/markirovka-1925851228.html
Даванков предложил снизить штрафы за интернет-рекламу без маркировки
Даванков предложил снизить штрафы за интернет-рекламу без маркировки - РИА Новости, 07.02.2024
Даванков предложил снизить штрафы за интернет-рекламу без маркировки
Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на заключение в правительство законопроект о десятикратном... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T09:06
2024-02-07T09:06
общество
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на заключение в правительство законопроект о десятикратном снижении штрафов за нарушение правил маркировки интернет-рекламы и замене первого нарушения предупреждением, текст законопроекта есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается снизить в 10 раз штрафы и ввести в качестве административного наказания предупреждение за первые административные правонарушения, предусмотренные частями 15-16 статьи 14.3. КоАП РФ, и дополнить частями 15.1. и 16.1., предусматривающие текущие размеры штрафов за повторное правонарушение", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Согласно инициативе, максимальный штраф для физлиц составит всего 3 тысячи рублей, для должностных лиц - 10 тысяч рублей, а для юрлиц - до 50 тысяч рублей. "С 1 сентября 2023 года в России действуют штрафы за нарушение правил маркировки интернет-рекламы или ее отсутствие. Штрафы довольно серьезные: для юрлиц они могут достигать 500 тысяч рублей. При этом действуют одинаковые штрафы и для блогеров-миллионников, и для начинающих блогеров, у которых 30 тысяч рублей вполне могут быть месячным доходом. А предупреждения вообще не предусмотрены - только штрафы. Я считаю такую строгость избыточной", - отмечает Даванков. Он полагает, что предлагаемая норма снизит административную нагрузку на предпринимателей, особенно небольших рекламодателей, до момента формирования полноценной правоприменительной практики.
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общество, россия, владислав даванков
Общество, Россия, Владислав Даванков
Даванков предложил снизить штрафы за интернет-рекламу без маркировки

В правительство направили проект о снижении штрафов за рекламу без маркировки

© Фото : Public domainМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Public domain
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на заключение в правительство законопроект о десятикратном снижении штрафов за нарушение правил маркировки интернет-рекламы и замене первого нарушения предупреждением, текст законопроекта есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Законопроектом предлагается снизить в 10 раз штрафы и ввести в качестве административного наказания предупреждение за первые административные правонарушения, предусмотренные частями 15-16 статьи 14.3. КоАП РФ, и дополнить частями 15.1. и 16.1., предусматривающие текущие размеры штрафов за повторное правонарушение", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно инициативе, максимальный штраф для физлиц составит всего 3 тысячи рублей, для должностных лиц - 10 тысяч рублей, а для юрлиц - до 50 тысяч рублей.
"С 1 сентября 2023 года в России действуют штрафы за нарушение правил маркировки интернет-рекламы или ее отсутствие. Штрафы довольно серьезные: для юрлиц они могут достигать 500 тысяч рублей. При этом действуют одинаковые штрафы и для блогеров-миллионников, и для начинающих блогеров, у которых 30 тысяч рублей вполне могут быть месячным доходом. А предупреждения вообще не предусмотрены - только штрафы. Я считаю такую строгость избыточной", - отмечает Даванков.
Он полагает, что предлагаемая норма снизит административную нагрузку на предпринимателей, особенно небольших рекламодателей, до момента формирования полноценной правоприменительной практики.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
В России телеграм-канал впервые оштрафовали за рекламу без маркировки
5 декабря 2023, 18:47
 
ОбществоРоссияВладислав Даванков
 
 
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