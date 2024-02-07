https://ria.ru/20240207/malka-1925839893.html
Экипаж САУ "Малка" уничтожил под Артемовском самоходку Krab
Экипаж САУ "Малка" уничтожил под Артемовском самоходку Krab - РИА Новости, 07.02.2024
Экипаж САУ "Малка" уничтожил под Артемовском самоходку Krab
Экипаж самоходной пушки 2С7М "Малка" Южной группировки войск совместно с разведчиками уничтожили польскую самоходку Krab в тылу противника на артемовском... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T06:55
2024-02-07T06:55
2024-02-07T06:57
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АРТЕМОВСК (ДНР), 7 фев - РИА Новости. Экипаж самоходной пушки 2С7М "Малка" Южной группировки войск совместно с разведчиками уничтожили польскую самоходку Krab в тылу противника на артемовском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывном "Тамбов". В распоряжении РИА Новости оказались кадры поражения польской самоходной гаубицы российскими артиллеристами. "Основная задача – это поражать цели, которые максимально удалены от линии боевого соприкосновения, до 40 километров. Есть точные ее (пушки) характеристики, и плюс если попутный ветер, можем, как говорится, и чуть-чуть подальше бахнуть", - рассказал командир подразделения. Он уточнил, что в числе целей экипажа - крупнокалиберные установки противника, в том числе и иностранные. "Мы подходим максимально близко, насколько позволяет наша манёвренность, и уже стреляем на максимальные дальности, как можно быстрее и точнее", - добавил "Тамбов".
https://ria.ru/20240207/malka-1925839259.html
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Экипаж САУ "Малка" уничтожил под Артемовском самоходку Krab
Экипаж 2С7М "Малка" уничтожил на Артемовском направлении самоходку Krab ВСУ
АРТЕМОВСК (ДНР), 7 фев - РИА Новости. Экипаж самоходной пушки 2С7М "Малка" Южной группировки войск совместно с разведчиками уничтожили польскую самоходку Krab в тылу противника на артемовском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывном "Тамбов".
В распоряжении РИА Новости оказались кадры поражения польской самоходной гаубицы российскими артиллеристами.
Артиллерист рассказал об уничтожении позиций в тылу ВСУ из пушек "Малка"
"Основная задача – это поражать цели, которые максимально удалены от линии боевого соприкосновения, до 40 километров. Есть точные ее (пушки) характеристики, и плюс если попутный ветер, можем, как говорится, и чуть-чуть подальше бахнуть", - рассказал командир подразделения.
Он уточнил, что в числе целей экипажа - крупнокалиберные установки противника, в том числе и иностранные.
"Мы подходим максимально близко, насколько позволяет наша манёвренность, и уже стреляем на максимальные дальности, как можно быстрее и точнее", - добавил "Тамбов".
Российские военные отразили две атаки на Южнодонецком направлении