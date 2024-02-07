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В Лондоне эвакуировали людей из здания уголовного суда - РИА Новости, 07.02.2024
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15:18 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/london-1925949029.html
В Лондоне эвакуировали людей из здания уголовного суда
В Лондоне эвакуировали людей из здания уголовного суда - РИА Новости, 07.02.2024
В Лондоне эвакуировали людей из здания уголовного суда
Людей из Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне эвакуировали после сообщений о взрывах, произошедших поблизости от здания суда, передает газета... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:18
2024-02-07T15:18
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Людей из Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне эвакуировали после сообщений о взрывах, произошедших поблизости от здания суда, передает газета Independent. "Олд-Бейли был эвакуирован после сообщений о взрывах поблизости, из соседнего здания валил дым", – сказано в сообщении. Лондонская пожарная бригада отметила, что их вызвали в связи с появлением дыма в здании суда, на место происшествия было направлено семь пожарных машин и 25 человек, пишет издание. Отмечается, что в здании суда примерно в 10.40 (13.40 мск) начал мерцать свет, затем электричество отключилось. Вскоре после этого прозвучал сигнал пожарной тревоги. Сотни людей были эвакуированы.
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в мире, лондон
В мире, Лондон
В Лондоне эвакуировали людей из здания уголовного суда

В Лондоне эвакуировали людей из здания уголовного суда после сообщений о взрывах

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Людей из Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне эвакуировали после сообщений о взрывах, произошедших поблизости от здания суда, передает газета Independent.
"Олд-Бейли был эвакуирован после сообщений о взрывах поблизости, из соседнего здания валил дым", – сказано в сообщении.
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Лондонская пожарная бригада отметила, что их вызвали в связи с появлением дыма в здании суда, на место происшествия было направлено семь пожарных машин и 25 человек, пишет издание.
Отмечается, что в здании суда примерно в 10.40 (13.40 мск) начал мерцать свет, затем электричество отключилось. Вскоре после этого прозвучал сигнал пожарной тревоги. Сотни людей были эвакуированы.
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