https://ria.ru/20240207/london-1925949029.html

В Лондоне эвакуировали людей из здания уголовного суда

В Лондоне эвакуировали людей из здания уголовного суда - РИА Новости, 07.02.2024

В Лондоне эвакуировали людей из здания уголовного суда

Людей из Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне эвакуировали после сообщений о взрывах, произошедших поблизости от здания суда, передает газета... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:18

2024-02-07T15:18

2024-02-07T15:18

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Людей из Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне эвакуировали после сообщений о взрывах, произошедших поблизости от здания суда, передает газета Independent. "Олд-Бейли был эвакуирован после сообщений о взрывах поблизости, из соседнего здания валил дым", – сказано в сообщении. Лондонская пожарная бригада отметила, что их вызвали в связи с появлением дыма в здании суда, на место происшествия было направлено семь пожарных машин и 25 человек, пишет издание. Отмечается, что в здании суда примерно в 10.40 (13.40 мск) начал мерцать свет, затем электричество отключилось. Вскоре после этого прозвучал сигнал пожарной тревоги. Сотни людей были эвакуированы.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924897862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лондон