https://ria.ru/20240207/london-1925949029.html
В Лондоне эвакуировали людей из здания уголовного суда
В Лондоне эвакуировали людей из здания уголовного суда - РИА Новости, 07.02.2024
В Лондоне эвакуировали людей из здания уголовного суда
Людей из Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне эвакуировали после сообщений о взрывах, произошедших поблизости от здания суда, передает газета... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:18
2024-02-07T15:18
2024-02-07T15:18
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Людей из Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне эвакуировали после сообщений о взрывах, произошедших поблизости от здания суда, передает газета Independent. "Олд-Бейли был эвакуирован после сообщений о взрывах поблизости, из соседнего здания валил дым", – сказано в сообщении. Лондонская пожарная бригада отметила, что их вызвали в связи с появлением дыма в здании суда, на место происшествия было направлено семь пожарных машин и 25 человек, пишет издание. Отмечается, что в здании суда примерно в 10.40 (13.40 мск) начал мерцать свет, затем электричество отключилось. Вскоре после этого прозвучал сигнал пожарной тревоги. Сотни людей были эвакуированы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон
В Лондоне эвакуировали людей из здания уголовного суда
В Лондоне эвакуировали людей из здания уголовного суда после сообщений о взрывах
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Людей из Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне эвакуировали после сообщений о взрывах, произошедших поблизости от здания суда, передает газета Independent
.
"Олд-Бейли был эвакуирован после сообщений о взрывах поблизости, из соседнего здания валил дым", – сказано в сообщении.
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Лондонская пожарная бригада отметила, что их вызвали в связи с появлением дыма в здании суда, на место происшествия было направлено семь пожарных машин и 25 человек, пишет издание.
Отмечается, что в здании суда примерно в 10.40 (13.40 мск) начал мерцать свет, затем электричество отключилось. Вскоре после этого прозвучал сигнал пожарной тревоги. Сотни людей были эвакуированы.
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