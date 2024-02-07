https://ria.ru/20240207/lnr-1926023885.html
Три ФАПа открылись в селах ЛНР благодаря помощи Волгоградской области
Три ФАПа открылись в селах ЛНР благодаря помощи Волгоградской области - РИА Новости, 07.02.2024
Три ФАПа открылись в селах ЛНР благодаря помощи Волгоградской области
Три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и две амбулатории начали работу в селах Станично-Луганского района ЛНР благодаря помощи Волгоградской области, сообщает... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:59
2024-02-07T19:59
2024-02-07T19:59
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ВОЛГОГРАД, 7 фев – РИА Новости. Три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и две амбулатории начали работу в селах Станично-Луганского района ЛНР благодаря помощи Волгоградской области, сообщает в среду пресс-служба областной администрации. "Три фельдшерско-акушерских пункта и две врачебные амбулатории начали работу в Станично-Луганском районе ЛНР благодаря помощи волгоградского региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что ФАПы открылись в селах Красный Деркул, Таловое и Верхнебогдановка, а в Станице Луганской и селе Чугинка появились современные врачебные амбулатории. По данным администрации, учреждения укомплектованы местными медиками, оснащены необходимым оборудованием. Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами в июне 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве.
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луганская народная республика, волгоградская область, станица луганская
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Волгоградская область, Станица Луганская
Три ФАПа открылись в селах ЛНР благодаря помощи Волгоградской области
В ЛНР открылись 3 ФАПа и 2 амбулатории благодаря помощи Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 7 фев – РИА Новости. Три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и две амбулатории начали работу в селах Станично-Луганского района ЛНР благодаря помощи Волгоградской области, сообщает в среду пресс-служба областной администрации.
"Три фельдшерско-акушерских пункта и две врачебные амбулатории начали работу в Станично-Луганском районе ЛНР благодаря помощи волгоградского региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ФАПы открылись в селах Красный Деркул, Таловое и Верхнебогдановка, а в Станице Луганской и селе Чугинка появились современные врачебные амбулатории. По данным администрации, учреждения укомплектованы местными медиками, оснащены необходимым оборудованием.
Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами в июне 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве.
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