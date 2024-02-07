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Небензя назвал цель и время удара ВСУ по Лисичанску неслучайными
Небензя назвал цель и время удара ВСУ по Лисичанску неслучайными - РИА Новости, 07.02.2024
Небензя назвал цель и время удара ВСУ по Лисичанску неслучайными
выбрали
2024-02-07T00:19
2024-02-07T00:19
2024-02-07T08:50
в мире
лисичанск
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луганская народная республика
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вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
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ООН, 7 фев — РИА Новости. Цель и время удара ВСУ по Лисичанску были выбраны неслучайно, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя. "Мест отдыха там немного. Неонацисты преднамеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, и цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске", — подчеркнул дипломат.Небензя напомнил, что город расположен около линии фронта и регулярно обстреливается. Этот удар нанесли взрывоопасным оружием большой мощности — предположительно, РСЗО HIMARS, добавил постпред.В минувшую субботу при обстреле пекарни в Лисичанске погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок. Еще десять человек получили ранения.Лисичанск — город в ЛНР. Украинские войска, оставляя населенный пункт, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в боях пострадали важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
https://ria.ru/20240206/udary-1925818723.html
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в мире, лисичанск, россия, луганская народная республика, василий небензя, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске, оон
В мире, Лисичанск, Россия, Луганская Народная Республика, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, ООН
Небензя назвал цель и время удара ВСУ по Лисичанску неслучайными
Небензя: цель и время удара ВСУ по Лисичанску выбрали неслучайно
выбрали