https://ria.ru/20240207/lavrov-1925956041.html
Лавров примет участие в ближневосточной конференции клуба "Валдай"
Лавров примет участие в ближневосточной конференции клуба "Валдай" - РИА Новости, 07.02.2024
Лавров примет участие в ближневосточной конференции клуба "Валдай"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай", сообщила официальный представитель МИД... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:41
2024-02-07T15:41
2024-02-07T15:41
россия
москва
сергей лавров
мария захарова
политика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай", сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Тринадцатая ближневосточная конференция "Время решительных действий: всеобъемлющее урегулирование во имя стабильности в регионе" пройдет в Москве 13-14 февраля. "Планируется, что в мероприятии примет участие глава российского внешнеполитического ведомства", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей лавров, мария захарова, политика
Россия, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, Политика
Лавров примет участие в ближневосточной конференции клуба "Валдай"
Лавров примет участие в ближневосточной встрече дискуссионного клуба "Валдай"