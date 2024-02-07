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Лавров примет участие в ближневосточной конференции клуба "Валдай" - РИА Новости, 07.02.2024
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15:41 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/lavrov-1925956041.html
Лавров примет участие в ближневосточной конференции клуба "Валдай"
Лавров примет участие в ближневосточной конференции клуба "Валдай" - РИА Новости, 07.02.2024
Лавров примет участие в ближневосточной конференции клуба "Валдай"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай", сообщила официальный представитель МИД... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:41
2024-02-07T15:41
россия
москва
сергей лавров
мария захарова
политика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай", сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Тринадцатая ближневосточная конференция "Время решительных действий: всеобъемлющее урегулирование во имя стабильности в регионе" пройдет в Москве 13-14 февраля. "Планируется, что в мероприятии примет участие глава российского внешнеполитического ведомства", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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россия, москва, сергей лавров, мария захарова, политика
Россия, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, Политика
Лавров примет участие в ближневосточной конференции клуба "Валдай"

Лавров примет участие в ближневосточной встрече дискуссионного клуба "Валдай"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай", сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Тринадцатая ближневосточная конференция "Время решительных действий: всеобъемлющее урегулирование во имя стабильности в регионе" пройдет в Москве 13-14 февраля.
"Планируется, что в мероприятии примет участие глава российского внешнеполитического ведомства", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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