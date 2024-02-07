https://ria.ru/20240207/lavrov-1925956041.html

Лавров примет участие в ближневосточной конференции клуба "Валдай"

Лавров примет участие в ближневосточной конференции клуба "Валдай" - РИА Новости, 07.02.2024

Лавров примет участие в ближневосточной конференции клуба "Валдай"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай", сообщила официальный представитель МИД... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:41

2024-02-07T15:41

2024-02-07T15:41

россия

москва

сергей лавров

мария захарова

политика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай", сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Тринадцатая ближневосточная конференция "Время решительных действий: всеобъемлющее урегулирование во имя стабильности в регионе" пройдет в Москве 13-14 февраля. "Планируется, что в мероприятии примет участие глава российского внешнеполитического ведомства", - сказала Захарова в ходе брифинга.

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Дарья Буймова

россия, москва, сергей лавров, мария захарова, политика