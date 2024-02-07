https://ria.ru/20240207/kvartira-1925843089.html

Жившая в подъезде дома многодетная москвичка не может попасть в квартиру

Жившая в подъезде дома многодетная москвичка не может попасть в квартиру - РИА Новости, 07.02.2024

Жившая в подъезде дома многодетная москвичка не может попасть в квартиру

Многодетная мать, которая вместе с детьми жила в подъезде дома в Москве, рассказала РИА Новости, что не может попасть в квартиру, так как арендаторы поменяли... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T07:44

2024-02-07T07:44

2024-02-07T07:44

москва

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Многодетная мать, которая вместе с детьми жила в подъезде дома в Москве, рассказала РИА Новости, что не может попасть в квартиру, так как арендаторы поменяли замки. Как сообщила в начале февраля столичная прокуратура, женщина с тремя детьми съехала из квартиры в подъезд дома на улице Тагильская, расположив там мебель, вещи и предметы первой необходимости. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, изначально женщина арендовала другую квартиру и сдала в декабре собственную на полгода, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Однако позднее хозяева арендованной ею квартиры попросили покинуть жилье, в результате женщина "обосновалась" в подъезде дома. Источник также рассказал, что самый младший ребенок 2015 года рождения, остальные двое - 2013 и 2010 годов рождения. В разговоре с РИА Новости женщина сообщила, что пока вся семья находится в социальной гостинице, а вещи - на социальном складе. По ее словам, в гостинице нет плиты, поэтому она не может готовить детям еду. "Мы не можем вместе с мужем выйти на работу, потому что обязан кто-то из нас смотреть за детьми, там не разрешается без взрослых быть... Отсюда дети едут в школу 2,5 часа. Мы вынуждены вставать в 05.30", - рассказала женщина. Вопрос с арендаторами, которые живут в ее собственной квартире, до сих пор не решен, уточнила она. "Они самовольно поменяли замки... Сейчас я в эту квартиру попасть не могу", - рассказала женщина РИА Новости.

https://ria.ru/20240203/mat-1925243366.html

https://ria.ru/20240203/pomosch-1925269712.html

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