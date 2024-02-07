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Кисида назвал возобновление посещений японцами могил на Курилах приоритетом - РИА Новости, 07.02.2024
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07:25 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/kurily-1925842028.html
Кисида назвал возобновление посещений японцами могил на Курилах приоритетом
Кисида назвал возобновление посещений японцами могил на Курилах приоритетом - РИА Новости, 07.02.2024
Кисида назвал возобновление посещений японцами могил на Курилах приоритетом
Возобновление посещений японцами могил на Курилах является одним из самых приоритетных направлений в отношениях Японии и России, заявил японский премьер Фумио... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T07:25
2024-02-07T07:25
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ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Возобновление посещений японцами могил на Курилах является одним из самых приоритетных направлений в отношениях Японии и России, заявил японский премьер Фумио Кисида. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. "Начиная с (безвизовых) поездок для посещения могил, возобновление обменов с четырьмя островами на островах – одно из самых приоритетных направлений в отношениях Японии и России… Мы делаем акцент в особенности на возобновлении посещений могил и будем и впредь требовать от российской стороны их возобновления", - заявил премьер на "Всеяпонском съезде с требованием возврата северных территорий" ("северные территории" - так в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи). Премьер подчеркнул, что "Япония твердо придерживается курса на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора". Он заявил, что "вызывает сожаление тот факт, что через 78 лет после окончания войны" вопрос до сих пор не решен, а мирный договор между Японией и Россией не подписан. Ежегодный всеяпонский съезд открылся в Токио в связи с отмечаемым 7 февраля в Японии "днем северных территорий". Трансляция съезда идет в прямом эфире в аккаунте исполнительного комитета съезда на канале Youtube. Съезд проводится каждый год. В нем традиционно принимают участие японские политики, с речью выступает премьер-министр страны и другие министры. День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20240207/sezd-1925836460.html
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япония, россия, москва, фумио кисида, youtube, в мире
Япония, Россия, Москва, Фумио Кисида, YouTube, В мире
Кисида назвал возобновление посещений японцами могил на Курилах приоритетом

Кисида назвал возобновление посещений японцами могил на Курилах приоритетом

© AP Photo / Kiyoshi OtaПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Kiyoshi Ota
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Возобновление посещений японцами могил на Курилах является одним из самых приоритетных направлений в отношениях Японии и России, заявил японский премьер Фумио Кисида.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
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"Начиная с (безвизовых) поездок для посещения могил, возобновление обменов с четырьмя островами на островах – одно из самых приоритетных направлений в отношениях Японии и России… Мы делаем акцент в особенности на возобновлении посещений могил и будем и впредь требовать от российской стороны их возобновления", - заявил премьер на "Всеяпонском съезде с требованием возврата северных территорий" ("северные территории" - так в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи).
Премьер подчеркнул, что "Япония твердо придерживается курса на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора". Он заявил, что "вызывает сожаление тот факт, что через 78 лет после окончания войны" вопрос до сих пор не решен, а мирный договор между Японией и Россией не подписан.
Ежегодный всеяпонский съезд открылся в Токио в связи с отмечаемым 7 февраля в Японии "днем северных территорий". Трансляция съезда идет в прямом эфире в аккаунте исполнительного комитета съезда на канале Youtube.
Съезд проводится каждый год. В нем традиционно принимают участие японские политики, с речью выступает премьер-министр страны и другие министры.
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День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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