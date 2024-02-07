https://ria.ru/20240207/krym-1925840548.html

В Крыму сочли истерикой заявление главы Евросовета о статусе полуострова

В Крыму сочли истерикой заявление главы Евросовета о статусе полуострова - РИА Новости, 07.02.2024

В Крыму сочли истерикой заявление главы Евросовета о статусе полуострова

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал истерикой заявление главы Евросовета Шарля Мишеля об украинской принадлежности Крыма. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T07:05

2024-02-07T07:05

2024-02-07T07:05

заур смирнов

россия

украина

севастополь

шарль мишель

владимир путин

евросовет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал истерикой заявление главы Евросовета Шарля Мишеля об украинской принадлежности Крыма. Ранее Мишель, выступая на пленарной сессии Европейского парламента, назвал Крым Украиной и добавил, что любые другие варианты шокируют. "Возвращение Крыма в Россию в 2014 году стало мощным толчком для глобальных изменений не только в Европе, но и во всем мире. Безусловно, этот необратимый процесс европейские и англосакские бонзы воспринимают с ужасом и истерикой", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, в западных странах начинают панически осознавать свою причастность к преступлениям, хаосу и беспределу, который творится киевскими властями на Украине. "Режим Зеленского готов и дальше уничтожать мирных людей во имя так называемых призрачных европейских демократических ценностей и под аплодисменты западных демократов", - сказал Смирнов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240206/krym-1925608758.html

https://ria.ru/20240204/krym-1925296241.html

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украина

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заур смирнов, россия, украина, севастополь, шарль мишель, владимир путин, евросовет, оон