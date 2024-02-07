https://ria.ru/20240207/kruizy-1925990483.html

Туроператоры отметили высокий спрос на речные круизы по России на лето

Туроператоры отметили высокий спрос на речные круизы по России на лето - РИА Новости, 07.02.2024

Туроператоры отметили высокий спрос на речные круизы по России на лето

К началу февраля забронировано на 50 процентов больше речных круизов, чем годом ранее, а половина туров по России на лето уже распродана, сообщили журналистам в РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:45

2024-02-07T17:45

2024-02-07T17:45

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. К началу февраля забронировано на 50 процентов больше речных круизов, чем годом ранее, а половина туров по России на лето уже распродана, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Россияне в этом году заметно активнее бронируют летние речные круизы. По информации туроператоров, к началу февраля круизов в среднем по рынку забронировано на 50 процентов больше, чем в тот же период годом ранее. Половина путешествий на навигацию 2024 года уже раскуплены", – сказано в сообщении. Глава комитета РСТ по круизам, директор компании "Круиз" Алексей Растегаев рассказал, что продаются прежде всего длинные туры, в том числе со стартом в выходные и праздничные дни, а также экзотические маршруты. При этом Растегаев допускает, что раннее бронирование растет за счет новых клиентов, которые в прошлую летнюю навигацию впервые познакомились с таким форматом.Генеральный директор круизного агрегатора "Инфофлот" Андрей Михайловский подчеркнул, что раннее бронирование позволяет успеть выбрать маршрут и избежать дефицита мест.

https://ria.ru/20240123/puteshestviya-1922931183.html

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новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), инфофлот, отдых в россии, туризм