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Косаток из льдов на Хоккайдо может спасти только ледокол, заявил источник - РИА Новости, 07.02.2024
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11:58 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925891504.html
Косаток из льдов на Хоккайдо может спасти только ледокол, заявил источник
Косаток из льдов на Хоккайдо может спасти только ледокол, заявил источник - РИА Новости, 07.02.2024
Косаток из льдов на Хоккайдо может спасти только ледокол, заявил источник
Касаток, застрявших во льдах в районе Хоккайдо, может вывести на чистую воду только ледокол, которых у Японии нет, сообщил РИА Новости в среду источник,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:58
2024-02-07T11:58
хоккайдо
японское море
аляска
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Касаток, застрявших во льдах в районе Хоккайдо, может вывести на чистую воду только ледокол, которых у Японии нет, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией. На трагичную ситуацию ранее откликнулась Россия - посольство РФ в Японии заявило РИА Новости, что оно предложило Токио конкретные шаги по спасению косаток, но ответ пока не получен. При этом сами японцы с просьбой о какой-либо помощи не обращались. Независимый эколог Дмитрий Лисицын сообщал РИА Новости, что в среду с раннего утра береговая охрана Японии ведет поиск группы косаток во льдах, "их ищет патрульный корабль береговой охраны "Тэсио", который имеет усиленный ледовый класс, в разных источниках его даже называют ледоколом". "В Кунаширском проливе, в районе Раусу, где застряли во льдах косатки, лед сплоченностью 10 баллов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. То есть там тяжелые льды, возможно, есть и большие ледяные поля. Пройти в этом районе сможет только ледокол, судно с характеристиками ледового класса не меньше Arc 4. Их патрульные суда, предполагаю, там не пройдут. А ледокола у них нет", - пояснил источник РИА Новости. По его словам, в районе также наблюдается сильное течение, поэтому силы ветра будет недостаточно для того, чтобы "помочь развести лёд". Косаток, которые застряли во льдах Японского моря, можно вызволить российским ледоколом, такой успешный опыт был у советских моряков, ранее сообщал РИА Новости эколог Оганес Таргулян. Он рассказал агентству, что подобная операция по спасению трех серых китов из ледовой ловушки у берегов Аляски в 1988 завершилась полным успехом благодаря помощи советского ледокола "Адмирал Макаров". Росрыболовство ранее направило в Минсельхоз Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток.
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925884683.html
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925835678.html
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хоккайдо, японское море, аляска, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире
Хоккайдо, Японское море, Аляска, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), В мире
Косаток из льдов на Хоккайдо может спасти только ледокол, заявил источник

Косаток из льдов на Хоккайдо может спасти только ледокол, которых в Японии нет

© Wildlife Pro LLCКосатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
Косатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
© Wildlife Pro LLC
Косатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Касаток, застрявших во льдах в районе Хоккайдо, может вывести на чистую воду только ледокол, которых у Японии нет, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.
На трагичную ситуацию ранее откликнулась Россия - посольство РФ в Японии заявило РИА Новости, что оно предложило Токио конкретные шаги по спасению косаток, но ответ пока не получен. При этом сами японцы с просьбой о какой-либо помощи не обращались.
Экспедиция Арктика-2012 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Косатки должны были вырваться изо льда у побережья Японии, считает эксперт
11:37
Независимый эколог Дмитрий Лисицын сообщал РИА Новости, что в среду с раннего утра береговая охрана Японии ведет поиск группы косаток во льдах, "их ищет патрульный корабль береговой охраны "Тэсио", который имеет усиленный ледовый класс, в разных источниках его даже называют ледоколом".
«
"В Кунаширском проливе, в районе Раусу, где застряли во льдах косатки, лед сплоченностью 10 баллов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. То есть там тяжелые льды, возможно, есть и большие ледяные поля. Пройти в этом районе сможет только ледокол, судно с характеристиками ледового класса не меньше Arc 4. Их патрульные суда, предполагаю, там не пройдут. А ледокола у них нет", - пояснил источник РИА Новости.
По его словам, в районе также наблюдается сильное течение, поэтому силы ветра будет недостаточно для того, чтобы "помочь развести лёд".
Косаток, которые застряли во льдах Японского моря, можно вызволить российским ледоколом, такой успешный опыт был у советских моряков, ранее сообщал РИА Новости эколог Оганес Таргулян. Он рассказал агентству, что подобная операция по спасению трех серых китов из ледовой ловушки у берегов Аляски в 1988 завершилась полным успехом благодаря помощи советского ледокола "Адмирал Макаров".
Росрыболовство ранее направило в Минсельхоз Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток.
Охотское море. Архив - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Район Хоккайдо, где застряли косатки, покрыт сплошным тяжелым льдом
05:32
 
ХоккайдоЯпонское мореАляскаФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)В мире
 
 
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