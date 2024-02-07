https://ria.ru/20240207/kosatki-1925884683.html

Косатки должны были вырваться изо льда у побережья Японии, считает эксперт

Косатки должны были вырваться изо льда у побережья Японии, считает эксперт - РИА Новости, 07.02.2024

Косатки должны были вырваться изо льда у побережья Японии, считает эксперт

Наиболее вероятно, что косатки действительно выбрались из ледовой ловушки у японского побережья, потому что плотность льда снизилась, заявил РИА Новости эксперт РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:37

2024-02-07T11:37

2024-02-07T11:37

япония

тихий океан

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Наиболее вероятно, что косатки действительно выбрались из ледовой ловушки у японского побережья, потому что плотность льда снизилась, заявил РИА Новости эксперт по морским млекопитающим Оганес Таргулян. Ранее японское агентство Киодо со ссылкой на представителя местной администрации сообщило, что косатки, оказавшиеся в ледяном плену у города Раусу, вероятно, смогли уйти в море. "Мы на это очень надеемся, но со стопроцентной уверенностью вряд ли кто-то скажет… там лёд разошелся, так что, наверное, ушли", - заявил Таргулян. Версию, что млекопитающие могли снова попасть в ловушку в другом месте, эксперт назвал маловероятной. Во вторник телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могли к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также находились три-четыре детеныша косаток.

https://ria.ru/20231024/kosatki-1904836955.html

япония

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

япония, тихий океан