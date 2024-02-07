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Эколог сообщил о провале попытки найти застрявших во льдах в Японии косаток - РИА Новости, 07.02.2024
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07:57 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925844197.html
Эколог сообщил о провале попытки найти застрявших во льдах в Японии косаток
Эколог сообщил о провале попытки найти застрявших во льдах в Японии косаток - РИА Новости, 07.02.2024
Эколог сообщил о провале попытки найти застрявших во льдах в Японии косаток
Японское судно "Тэсио" не обнаружило косаток в том месте, где их фиксировали накануне во льдах в районе острова Хоккайдо, поиски продолжаются, сообщил РИА... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T07:57
2024-02-07T07:57
хоккайдо
охотское море
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Японское судно "Тэсио" не обнаружило косаток в том месте, где их фиксировали накануне во льдах в районе острова Хоккайдо, поиски продолжаются, сообщил РИА Новости независимый эколог Дмитрий Лисицын. Ранее телеканал NHK сообщал, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток. Лисицын сообщил агентству, что в среду "с раннего утра и до настоящего времени" береговая охрана Японии ведет поиск группы косаток во льдах, "их ищет патрульный корабль береговой охраны "Тэсио", который имеет усиленный ледовый класс, и в разных источниках его даже называют ледоколом". "Команда "Тэсио" ищет косаток, но пока они их не нашли. Судя по всему, за ночь ледовые массы сильно сместились, и там, где косатки были вчера, сегодня утром их уже не было. Очевидно, японские морские пограничники смогут либо найти животных, либо точно удостовериться, что во льдах их больше нет. В последнем случае это может означать две вещи – либо косатки смогли за ночь освободиться и уйти, либо они погибли", - сказал Лисицын. Он добавил, что в Японии все СМИ активно освещают эту историю, и "мы точно знаем, что был ряд обращений к японским властям со стороны российских официальных органов". "Поэтому наши японские коллеги-экологи считают, что сейчас японская береговая охрана взялась за дело серьезно и постарается сделать все, что сможет", - резюмировал эколог. Ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В Ломоносова Сергей Мухаметов сообщал РИА Новости, что косаток, оказавшихся в ловушке в дрейфующих льдах у японского побережья, можно спасти, создав полынью с помощью судна, на это есть "ближайшие часы". Эксперт предположил, что для такой операции может подойти японский ледокол "Тэсио", который ранее участвовал в операции по вызволению российского танкера "Остров Сахалин" изо льдов в Охотском море.
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925838607.html
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хоккайдо, охотское море
Хоккайдо, Охотское море
Эколог сообщил о провале попытки найти застрявших во льдах в Японии косаток

Эколог Лисицын: японское судно не нашло косаток, застрявших во льдах у Хоккайдо

© РИА НовостиЛед море
Лед море - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости
Лед море. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Японское судно "Тэсио" не обнаружило косаток в том месте, где их фиксировали накануне во льдах в районе острова Хоккайдо, поиски продолжаются, сообщил РИА Новости независимый эколог Дмитрий Лисицын.
Ранее телеканал NHK сообщал, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток.
Косатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
Ученый предположил, как застрявшие во льдах в Японии косатки могут спастись
06:26
Лисицын сообщил агентству, что в среду "с раннего утра и до настоящего времени" береговая охрана Японии ведет поиск группы косаток во льдах, "их ищет патрульный корабль береговой охраны "Тэсио", который имеет усиленный ледовый класс, и в разных источниках его даже называют ледоколом".
"Команда "Тэсио" ищет косаток, но пока они их не нашли. Судя по всему, за ночь ледовые массы сильно сместились, и там, где косатки были вчера, сегодня утром их уже не было. Очевидно, японские морские пограничники смогут либо найти животных, либо точно удостовериться, что во льдах их больше нет. В последнем случае это может означать две вещи – либо косатки смогли за ночь освободиться и уйти, либо они погибли", - сказал Лисицын.
Он добавил, что в Японии все СМИ активно освещают эту историю, и "мы точно знаем, что был ряд обращений к японским властям со стороны российских официальных органов".
"Поэтому наши японские коллеги-экологи считают, что сейчас японская береговая охрана взялась за дело серьезно и постарается сделать все, что сможет", - резюмировал эколог.
Ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В Ломоносова Сергей Мухаметов сообщал РИА Новости, что косаток, оказавшихся в ловушке в дрейфующих льдах у японского побережья, можно спасти, создав полынью с помощью судна, на это есть "ближайшие часы". Эксперт предположил, что для такой операции может подойти японский ледокол "Тэсио", который ранее участвовал в операции по вызволению российского танкера "Остров Сахалин" изо льдов в Охотском море.
Косатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
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ХоккайдоОхотское море
 
 
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