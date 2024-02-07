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Захарова рассказала, как можно спасти застрявших во льдах в Японии косаток - РИА Новости, 07.02.2024
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02:19 07.02.2024 (обновлено: 03:24 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925827099.html
Захарова рассказала, как можно спасти застрявших во льдах в Японии косаток
Захарова рассказала, как можно спасти застрявших во льдах в Японии косаток - РИА Новости, 07.02.2024
Захарова рассказала, как можно спасти застрявших во льдах в Японии косаток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с косатками, застрявшими во льдах у берегов Японии, отметив, что у Японии должны... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T02:19
2024-02-07T03:24
япония
россия
мария захарова
всемирный фонд дикой природы
greenpeace
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с косатками, застрявшими во льдах у берегов Японии, отметив, что у Японии должны быть средства, чтобы их спасти. Ранее телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток. "Специалисты уверены, что косаток спасти можно, и для этого даже не требуется полноценных ледоколов, достаточно просто задействовать судно минимального ледового класса, который бы их прикрыл от ветра и создал полынью. А это у Японии есть. Было, по крайней мере", - написала она в Telegram-канале. Она также задалась вопросом, "почему не бьют в набат" экологи из Всемирного фонда дикой природы и организации "Гринпис"* (признана в РФ нежелательной).*Организация внесена Минюстом РФ в список нежелательных организаций на территории России
https://ria.ru/20240201/lebed-1924755681.html
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япония, россия, мария захарова, всемирный фонд дикой природы, greenpeace, в мире
Япония, Россия, Мария Захарова, Всемирный фонд дикой природы, Greenpeace, В мире
Захарова рассказала, как можно спасти застрявших во льдах в Японии косаток

Захарова: у Японии должны быть средства, чтобы спасти застрявших во льду косаток

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с косатками, застрявшими во льдах у берегов Японии, отметив, что у Японии должны быть средства, чтобы их спасти.
Ранее телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток.
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"Специалисты уверены, что косаток спасти можно, и для этого даже не требуется полноценных ледоколов, достаточно просто задействовать судно минимального ледового класса, который бы их прикрыл от ветра и создал полынью. А это у Японии есть. Было, по крайней мере", - написала она в Telegram-канале.
Она также задалась вопросом, "почему не бьют в набат" экологи из Всемирного фонда дикой природы и организации "Гринпис"* (признана в РФ нежелательной).

*Организация внесена Минюстом РФ в список нежелательных организаций на территории России
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ЯпонияРоссияМария ЗахароваВсемирный фонд дикой природыGreenpeaceВ мире
 
 
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