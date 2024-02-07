https://ria.ru/20240207/kosatki-1925827099.html

Захарова рассказала, как можно спасти застрявших во льдах в Японии косаток

Захарова рассказала, как можно спасти застрявших во льдах в Японии косаток - РИА Новости, 07.02.2024

Захарова рассказала, как можно спасти застрявших во льдах в Японии косаток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с косатками, застрявшими во льдах у берегов Японии, отметив, что у Японии должны... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T02:19

2024-02-07T02:19

2024-02-07T03:24

япония

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всемирный фонд дикой природы

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с косатками, застрявшими во льдах у берегов Японии, отметив, что у Японии должны быть средства, чтобы их спасти. Ранее телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток. "Специалисты уверены, что косаток спасти можно, и для этого даже не требуется полноценных ледоколов, достаточно просто задействовать судно минимального ледового класса, который бы их прикрыл от ветра и создал полынью. А это у Японии есть. Было, по крайней мере", - написала она в Telegram-канале. Она также задалась вопросом, "почему не бьют в набат" экологи из Всемирного фонда дикой природы и организации "Гринпис"* (признана в РФ нежелательной).*Организация внесена Минюстом РФ в список нежелательных организаций на территории России

https://ria.ru/20240201/lebed-1924755681.html

https://radiosputnik.ru/20240131/tanker-1924495024.html

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япония, россия, мария захарова, всемирный фонд дикой природы, greenpeace, в мире