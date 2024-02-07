https://ria.ru/20240207/konsulstvo-1925836802.html

Охрану генконсульства России в Осаке усилили из-за акций за возврат земель

Охрану генконсульства России в Осаке усилили из-за акций за возврат земель - РИА Новости, 07.02.2024

Охрану генконсульства России в Осаке усилили из-за акций за возврат земель

Ультраправые организации в Японии проводят акции протеста в день "северных территорий", как японцы называют южные острова Курильской гряды. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T05:57

2024-02-07T05:57

2024-02-07T07:26

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ОСАКА, 7 фев – РИА Новости. Ультраправые организации в Японии проводят акции протеста в день "северных территорий", как японцы называют южные острова Курильской гряды. Как передает корреспондент РИА Новости, утром среды к генеральному консульству РФ в префектуре Осака были стянуты дополнительные наряды полиции. Обычно рядом с диппредставительством дежурят несколько человек по периметру, а у ворот стоит небольшой фургон, в котором также находятся стражи правопорядка. Однако сегодня полицейские дежурят не только рядом со зданием генконсульства, но и также на улицах, расположенных рядом. Дороги, ведущие непосредственно к дипмиссии, были перекрыты для движения автотранспорта. Около 10 утра к воротам консульства подошёл представитель от собравшихся ультраправых организаций и зачитал манифест с призывом к России "вернуть незаконно оккупированные острова". После того как мужчина ушел, по кварталу, где расположено здание дипмиссии, начали ездить около десяти автомобилей и микроавтобусов, выкрашенных в белый, черный или серый цвета и с установленными на них громкоговорителями, из которых доносился призыв к РФ вернуть острова. По мере продвижения автомобилей полицейские пристально отслеживали уровень шума их динамиков, а при виде иностранца подходили к человеку и при необходимости провожали до места жительства или же ворот консульства. Несмотря на акцию протеста, ситуация мало отличается от обычной: движение пешеходов и транспорта осуществляется в штатном режиме. В непосредственной близости от консульства каких-либо пикетов или митингов замечено не было. Несмотря на это, к корреспонденту РИА Новости несколько раз подходили сотрудники полиции и предлагали проводить до станции или места жительства "во избежании неприятных инцидентов". В генеральном консульстве России в Осаке также заявили, что акции не повлияли на работу представительства. "Серьезного влияния на работу генконсульства выступления не оказали, инцидентов не было", - уточнили к дипмиссии.Аналогичные акции протестов ежегодно проходят в этот день по всей Японии, в том числе у посольства России в Токио. День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20240131/yaponiya-1924491347.html

https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924271441.html

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