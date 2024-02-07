https://ria.ru/20240207/konferentsiya-1925944529.html

Швейцария попросила Китай принять участие в конференции по миру на Украине

Швейцария попросила Китай принять участие в конференции по миру на Украине - РИА Новости, 07.02.2024

Швейцария попросила Китай принять участие в конференции по миру на Украине

Швейцария попросила Китай принять участие в конференции по миру на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:04

2024-02-07T15:04

2024-02-07T15:04

специальная военная операция на украине

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ван и (политик)

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Швейцария попросила Китай принять участие в конференции по миру на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса. "Швейцария заявила, что попросила Китай принять участие в мирной конференции по войне на Украине", - пишет агентство. Отмечается, что соответствующую просьбу высказал Кассис в ходе встречи в среду с министром иностранных дел Китая Ваном И. Согласно агентству, Кассис заявил, что Ван И "отметил" приглашение и что ответ должен быть получен в течение нескольких дней. Ранее в МИД КНР заявили, что Пекин будет продолжать по-своему способствовать политическому урегулированию украинского кризиса. Ранее швейцарский президент Виола Амхерд сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения так называемой украинской "формулы мира". В МИД РФ заявляли, что так называемая "формула мира Зеленского" и другие подобные формулы - это путь в никуда. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Швейцария не ищет контакты с Москвой для участия в мирном саммите по Украине в 2024 году. Швейцарский президент Виола Амхерд сообщил, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240207/duda-1925939109.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925909113.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925920728.html

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в мире, швейцария, украина, россия, андрей ермак, ван и (политик), владимир зеленский, нато, евросоюз, credit suisse