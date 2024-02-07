https://ria.ru/20240207/kiev-1925855405.html

Мэр Киева сообщил о пожаре в Голосеевском районе

Мэр Киева сообщил о пожаре в Голосеевском районе - РИА Новости, 07.02.2024

Мэр Киева сообщил о пожаре в Голосеевском районе

Пожар произошел в одном из зданий, расположенных в Голосеевском районе Киева, после взрывов в городе, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T09:45

2024-02-07T09:45

2024-02-07T09:45

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виталий кличко

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пожар произошел в одном из зданий, расположенных в Голосеевском районе Киева, после взрывов в городе, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале. "Пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания", - написал Кличко. О каком именно здании идет речь, он не уточнил. Ранее в среду телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По словам Кличко, часть Киева осталась без света из-за повреждений двух ЛЭП. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925852856.html

https://ria.ru/20240207/vzryvy-1925850719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, харьков, россия, дмитрий песков, виталий кличко, вооруженные силы украины