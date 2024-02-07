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Мэр Киева сообщил о пожаре в Голосеевском районе - РИА Новости, 07.02.2024
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09:45 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/kiev-1925855405.html
Мэр Киева сообщил о пожаре в Голосеевском районе
Мэр Киева сообщил о пожаре в Голосеевском районе - РИА Новости, 07.02.2024
Мэр Киева сообщил о пожаре в Голосеевском районе
Пожар произошел в одном из зданий, расположенных в Голосеевском районе Киева, после взрывов в городе, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T09:45
2024-02-07T09:45
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пожар произошел в одном из зданий, расположенных в Голосеевском районе Киева, после взрывов в городе, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале. "Пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания", - написал Кличко. О каком именно здании идет речь, он не уточнил. Ранее в среду телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По словам Кличко, часть Киева осталась без света из-за повреждений двух ЛЭП. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925852856.html
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в мире, киев, харьков, россия, дмитрий песков, виталий кличко, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины
Мэр Киева сообщил о пожаре в Голосеевском районе

Кличко: в здании, расположенном в Голосеевском районе Киева, произошел пожар

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пожар произошел в одном из зданий, расположенных в Голосеевском районе Киева, после взрывов в городе, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"Пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания", - написал Кличко.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
В Днепропетровской области прогремели взрывы
09:22
О каком именно здании идет речь, он не уточнил.
Ранее в среду телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По словам Кличко, часть Киева осталась без света из-за повреждений двух ЛЭП. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреКиевХарьковРоссияДмитрий ПесковВиталий КличкоВооруженные силы Украины
 
 
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