Мэр Киева сообщил о пожаре в Голосеевском районе
Кличко: в здании, расположенном в Голосеевском районе Киева, произошел пожар
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пожар произошел в одном из зданий, расположенных в Голосеевском районе Киева, после взрывов в городе, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"Пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания", - написал Кличко.
О каком именно здании идет речь, он не уточнил.
Ранее в среду телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По словам Кличко, часть Киева осталась без света из-за повреждений двух ЛЭП. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.