https://ria.ru/20240207/kiev-1925849118.html

Кличко заявил о взрыве в Киеве

Кличко заявил о взрыве в Киеве - РИА Новости, 07.02.2024

Кличко заявил о взрыве в Киеве

В Киеве прогремел взрыв, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T08:48

2024-02-07T08:48

2024-02-07T10:52

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Киеве прогремел взрыв, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале."Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!" — говорится в публикации.Позднее он уточнил, что повреждены две ЛЭП, некоторые объекты на левом берегу Днепра обесточены. Кроме того, начался пожар в Голосеевском районе города.По данным телеканала "Общественное", в городе прогремела серия взрывов. Также сообщалось о взрывах в Киевской и Черкасской областях.Как написал в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, утром "в области было громко". Есть разрушения на территории коммунального предприятия, все детали чиновник обещал сообщить после отбоя тревоги. Кроме того, СМИ пишут о взрывах в Харькове, Николаеве, а также в Ивано-Франковской и Львовской областях на западе Украины.Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что повреждена нежилая инфраструктура.Ранним утром 7 февраля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.Российская армия наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как подчеркнули в Кремле, войска не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240207/kharkov-1925846795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина