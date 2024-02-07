Рейтинг@Mail.ru
Кличко заявил о взрыве в Киеве - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 07.02.2024 (обновлено: 10:52 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/kiev-1925849118.html
Кличко заявил о взрыве в Киеве
Кличко заявил о взрыве в Киеве - РИА Новости, 07.02.2024
Кличко заявил о взрыве в Киеве
В Киеве прогремел взрыв, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:48
2024-02-07T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925871215_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_182b95e135809e267ea47d8092a95248.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Киеве прогремел взрыв, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале."Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!" — говорится в публикации.Позднее он уточнил, что повреждены две ЛЭП, некоторые объекты на левом берегу Днепра обесточены. Кроме того, начался пожар в Голосеевском районе города.По данным телеканала "Общественное", в городе прогремела серия взрывов. Также сообщалось о взрывах в Киевской и Черкасской областях.Как написал в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, утром "в области было громко". Есть разрушения на территории коммунального предприятия, все детали чиновник обещал сообщить после отбоя тревоги. Кроме того, СМИ пишут о взрывах в Харькове, Николаеве, а также в Ивано-Франковской и Львовской областях на западе Украины.Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что повреждена нежилая инфраструктура.Ранним утром 7 февраля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.Российская армия наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как подчеркнули в Кремле, войска не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240207/kharkov-1925846795.html
https://ria.ru/20240206/tonnel-1925757677.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925871215_2:0:758:567_1920x0_80_0_0_19d0f0f692b9c304fc86da4e6d44801b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Кличко заявил о взрыве в Киеве

Мэр Киева Кличко заявил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги

© Фото : Национальная полиция УкраиныПовреждения рядом с ЛЭП в Киеве. 7 февраля 2024
Повреждения рядом с ЛЭП в Киеве. 7 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Национальная полиция Украины
Повреждения рядом с ЛЭП в Киеве. 7 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Киеве прогремел взрыв, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.
«
"Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!" — говорится в публикации.
Позднее он уточнил, что повреждены две ЛЭП, некоторые объекты на левом берегу Днепра обесточены. Кроме того, начался пожар в Голосеевском районе города.
По данным телеканала "Общественное", в городе прогремела серия взрывов. Также сообщалось о взрывах в Киевской и Черкасской областях.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры
08:23
Как написал в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, утром "в области было громко". Есть разрушения на территории коммунального предприятия, все детали чиновник обещал сообщить после отбоя тревоги.
Кроме того, СМИ пишут о взрывах в Харькове, Николаеве, а также в Ивано-Франковской и Львовской областях на западе Украины.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что повреждена нежилая инфраструктура.
Ранним утром 7 февраля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Российская армия наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как подчеркнули в Кремле, войска не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
СМИ: в Киеве хотят построить тоннель под Днепром за миллиард долларов
Вчера, 17:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала