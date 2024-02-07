https://ria.ru/20240207/kiberprostranstvo-1925885004.html

Запад не скрывает агрессию в цифровом пространстве, заявили в МИД

Запад не скрывает агрессию в цифровом пространстве, заявили в МИД - РИА Новости, 07.02.2024

Запад не скрывает агрессию в цифровом пространстве, заявили в МИД

США и их союзники не скрывают свои агрессивные действия в цифровом пространстве против других государств, но российские разработки в кибербезопасности позволяют РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:39

2024-02-07T11:39

2024-02-07T11:39

технологии

россия

сша

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США и их союзники не скрывают свои агрессивные действия в цифровом пространстве против других государств, но российские разработки в кибербезопасности позволяют сдерживать давление, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов. "Соединенные Штаты и их союзники не стесняются уже не просто признаваться, а бахвалиться, кичиться своими преимуществами в сфере информационно-коммуникационных технологий... Признаются в том, что они используют эти свои разработки для нанесения ущерба другим государствам, включая физический ущерб", - сказал Люкманов на пленарном заседании форума информационной безопасности "Инфофорум-2024". При этом дипломат добавил, что "свидетельством эффективности наших (российских - ред.) разработок является то, что экономика устойчива, государство функционирует успешно, противостоит этому беспрецедентному давлению, отражает атаки". Люкманов отметил, что Россия наращивает число международных партнеров сфере информационной безопасности. "Общий список государств, с кем мы имеем межправительственные договоренности по информационной безопасности, превысил два десятка", - сказал он.

https://ria.ru/20240207/kiberataka-1925871562.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, сша