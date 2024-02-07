https://ria.ru/20240207/kiberprostranstvo-1925885004.html
Запад не скрывает агрессию в цифровом пространстве, заявили в МИД
Запад не скрывает агрессию в цифровом пространстве, заявили в МИД - РИА Новости, 07.02.2024
Запад не скрывает агрессию в цифровом пространстве, заявили в МИД
США и их союзники не скрывают свои агрессивные действия в цифровом пространстве против других государств, но российские разработки в кибербезопасности позволяют РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:39
2024-02-07T11:39
2024-02-07T11:39
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США и их союзники не скрывают свои агрессивные действия в цифровом пространстве против других государств, но российские разработки в кибербезопасности позволяют сдерживать давление, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов. "Соединенные Штаты и их союзники не стесняются уже не просто признаваться, а бахвалиться, кичиться своими преимуществами в сфере информационно-коммуникационных технологий... Признаются в том, что они используют эти свои разработки для нанесения ущерба другим государствам, включая физический ущерб", - сказал Люкманов на пленарном заседании форума информационной безопасности "Инфофорум-2024". При этом дипломат добавил, что "свидетельством эффективности наших (российских - ред.) разработок является то, что экономика устойчива, государство функционирует успешно, противостоит этому беспрецедентному давлению, отражает атаки". Люкманов отметил, что Россия наращивает число международных партнеров сфере информационной безопасности. "Общий список государств, с кем мы имеем межправительственные договоренности по информационной безопасности, превысил два десятка", - сказал он.
https://ria.ru/20240207/kiberataka-1925871562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сша
Запад не скрывает агрессию в цифровом пространстве, заявили в МИД
МИД: Запад не скрывает агрессию в киберпространстве, но Россия выдерживает
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США и их союзники не скрывают свои агрессивные действия в цифровом пространстве против других государств, но российские разработки в кибербезопасности позволяют сдерживать давление, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов.
"Соединенные Штаты
и их союзники не стесняются уже не просто признаваться, а бахвалиться, кичиться своими преимуществами в сфере информационно-коммуникационных технологий... Признаются в том, что они используют эти свои разработки для нанесения ущерба другим государствам, включая физический ущерб", - сказал Люкманов на пленарном заседании форума информационной безопасности "Инфофорум-2024".
При этом дипломат добавил, что "свидетельством эффективности наших (российских - ред.) разработок является то, что экономика устойчива, государство функционирует успешно, противостоит этому беспрецедентному давлению, отражает атаки".
Люкманов отметил, что Россия наращивает число международных партнеров сфере информационной безопасности. "Общий список государств, с кем мы имеем межправительственные договоренности по информационной безопасности, превысил два десятка", - сказал он.
На Россию за год совершено 200 тысяч мощных кибератак, заявили в Совбезе