https://ria.ru/20240207/kiberataka-1925871562.html

На Россию за год совершено 200 тысяч мощных кибератак, заявили в Совбезе

На Россию за год совершено 200 тысяч мощных кибератак, заявили в Совбезе - РИА Новости, 07.02.2024

На Россию за год совершено 200 тысяч мощных кибератак, заявили в Совбезе

На информационную инфраструктуру России в прошлом году совершено около 200 тысяч кибератак, классифицируемых как наиболее опасные, заявил в среду начальник... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:51

2024-02-07T10:51

2024-02-07T10:51

россия

совет безопасности рф

происшествия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. На информационную инфраструктуру России в прошлом году совершено около 200 тысяч кибератак, классифицируемых как наиболее опасные, заявил в среду начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совбеза РФ Алексей Петров. "Интернет превратился из безопасной среды и экономической среды развития суверенных стран в арену противодействия и политического противостояния. Только за 2023 год в отношении информационной инфраструктуры Российской Федерации было около 200 тысяч наиболее опасных компьютерных атак", - сказал он, выступая на "Инфофоруме-2024".

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924376502.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, совет безопасности рф, происшествия