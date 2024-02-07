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На Россию за год совершено 200 тысяч мощных кибератак, заявили в Совбезе - РИА Новости, 07.02.2024
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10:51 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/kiberataka-1925871562.html
На Россию за год совершено 200 тысяч мощных кибератак, заявили в Совбезе
На Россию за год совершено 200 тысяч мощных кибератак, заявили в Совбезе - РИА Новости, 07.02.2024
На Россию за год совершено 200 тысяч мощных кибератак, заявили в Совбезе
На информационную инфраструктуру России в прошлом году совершено около 200 тысяч кибератак, классифицируемых как наиболее опасные, заявил в среду начальник... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:51
2024-02-07T10:51
россия
совет безопасности рф
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. На информационную инфраструктуру России в прошлом году совершено около 200 тысяч кибератак, классифицируемых как наиболее опасные, заявил в среду начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совбеза РФ Алексей Петров. "Интернет превратился из безопасной среды и экономической среды развития суверенных стран в арену противодействия и политического противостояния. Только за 2023 год в отношении информационной инфраструктуры Российской Федерации было около 200 тысяч наиболее опасных компьютерных атак", - сказал он, выступая на "Инфофоруме-2024".
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россия, совет безопасности рф, происшествия
Россия, Совет Безопасности РФ, Происшествия
На Россию за год совершено 200 тысяч мощных кибератак, заявили в Совбезе

На информационную инфраструктуру России за год совершили 200 тысяч кибератак

© Фото: ГК "Солар" | Перейти в медиабанкПрограммист за компьютером
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© Фото: ГК "Солар"
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. На информационную инфраструктуру России в прошлом году совершено около 200 тысяч кибератак, классифицируемых как наиболее опасные, заявил в среду начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совбеза РФ Алексей Петров.
"Интернет превратился из безопасной среды и экономической среды развития суверенных стран в арену противодействия и политического противостояния. Только за 2023 год в отношении информационной инфраструктуры Российской Федерации было около 200 тысяч наиболее опасных компьютерных атак", - сказал он, выступая на "Инфофоруме-2024".
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Сайт Минсельхоза Украины подвергся кибератаке
30 января, 14:58
 
РоссияСовет Безопасности РФПроисшествия
 
 
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