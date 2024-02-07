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Хинштейн назвал блокировку каналов ГТРК признаком информационной войны - РИА Новости, 07.02.2024
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10:35 07.02.2024 (обновлено: 10:38 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/khinshteyn-1925866830.html
Хинштейн назвал блокировку каналов ГТРК признаком информационной войны
Хинштейн назвал блокировку каналов ГТРК признаком информационной войны - РИА Новости, 07.02.2024
Хинштейн назвал блокировку каналов ГТРК признаком информационной войны
Блокировка многочисленных региональных каналов ГТРК в YouTube является инструментом информационной войны с Россией, заявил глава комитета ГД по информполитике... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:35
2024-02-07T10:38
общество
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ростов-на-дону
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Блокировка многочисленных региональных каналов ГТРК в YouTube является инструментом информационной войны с Россией, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. Как сообщил ранее телеканал RT, ранее YouTube заблокировал около 40 региональных каналов ГТРК. В их числе аккаунты ГТРК Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы, Мурманска, Пскова и Вологды. "Массовая блокировка региональных каналов ГТРК в YouTube - это ещё один инструмент информационной войны с Россией. YouTube методично выжигает неугодную его покровителям точку зрения - чувствуете, как пахнет хвалёной американской свободой слова и демократией?", - написал Хинштейн в своём Telegram-канале. Ранее YouTube заблокировал канал "Дума-ТВ". Тогда депутаты ГД подали в суд на Google, а взысканные деньги направили на реабилитацию и оздоровление детей из новых регионов РФ. "Предлагаю коллегам с ГТРК пойти по проторенной нами дорожке, чтоб деньги наших американских "партнеров" наконец-то были направлены в действительно мирное русло", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240119/zakharova-1922431454.html
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общество, россия, санкт-петербург, ростов-на-дону, александр хинштейн, youtube, госдума рф, google
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Александр Хинштейн, YouTube, Госдума РФ, Google
Хинштейн назвал блокировку каналов ГТРК признаком информационной войны

Хинштейн: блокировка каналов ГТРК является признаком информационной войны

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Блокировка многочисленных региональных каналов ГТРК в YouTube является инструментом информационной войны с Россией, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
Как сообщил ранее телеканал RT, ранее YouTube заблокировал около 40 региональных каналов ГТРК. В их числе аккаунты ГТРК Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы, Мурманска, Пскова и Вологды.
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"Массовая блокировка региональных каналов ГТРК в YouTube - это ещё один инструмент информационной войны с Россией. YouTube методично выжигает неугодную его покровителям точку зрения - чувствуете, как пахнет хвалёной американской свободой слова и демократией?", - написал Хинштейн в своём Telegram-канале.
Ранее YouTube заблокировал канал "Дума-ТВ". Тогда депутаты ГД подали в суд на Google, а взысканные деньги направили на реабилитацию и оздоровление детей из новых регионов РФ.
"Предлагаю коллегам с ГТРК пойти по проторенной нами дорожке, чтоб деньги наших американских "партнеров" наконец-то были направлены в действительно мирное русло", - заключил парламентарий.
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ОбществоРоссияСанкт-ПетербургРостов-на-ДонуАлександр ХинштейнYouTubeГосдума РФGoogle
 
 
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