https://ria.ru/20240207/khinshteyn-1925866830.html

Хинштейн назвал блокировку каналов ГТРК признаком информационной войны

Хинштейн назвал блокировку каналов ГТРК признаком информационной войны - РИА Новости, 07.02.2024

Хинштейн назвал блокировку каналов ГТРК признаком информационной войны

Блокировка многочисленных региональных каналов ГТРК в YouTube является инструментом информационной войны с Россией, заявил глава комитета ГД по информполитике... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:35

2024-02-07T10:35

2024-02-07T10:38

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Блокировка многочисленных региональных каналов ГТРК в YouTube является инструментом информационной войны с Россией, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. Как сообщил ранее телеканал RT, ранее YouTube заблокировал около 40 региональных каналов ГТРК. В их числе аккаунты ГТРК Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы, Мурманска, Пскова и Вологды. "Массовая блокировка региональных каналов ГТРК в YouTube - это ещё один инструмент информационной войны с Россией. YouTube методично выжигает неугодную его покровителям точку зрения - чувствуете, как пахнет хвалёной американской свободой слова и демократией?", - написал Хинштейн в своём Telegram-канале. Ранее YouTube заблокировал канал "Дума-ТВ". Тогда депутаты ГД подали в суд на Google, а взысканные деньги направили на реабилитацию и оздоровление детей из новых регионов РФ. "Предлагаю коллегам с ГТРК пойти по проторенной нами дорожке, чтоб деньги наших американских "партнеров" наконец-то были направлены в действительно мирное русло", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240119/zakharova-1922431454.html

https://ria.ru/20240207/blokirovka-1925831338.html

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общество, россия, санкт-петербург, ростов-на-дону, александр хинштейн, youtube, госдума рф, google