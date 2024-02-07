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Хаос в Киеве. В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 07.02.2024
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12:10 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/khaos-1925895321.html
Хаос в Киеве. В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Хаос в Киеве. В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 07.02.2024
Хаос в Киеве. В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
На Украине начался военно-политический кризис из-за провалов ВСУ и противостояния Валерия Залужного и Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:10
2024-02-07T12:10
в мире
украина
киев
владимир зеленский
скотт риттер
валерий залужный
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На Украине начался военно-политический кризис из-за провалов ВСУ и противостояния Валерия Залужного и Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Мы наблюдаем военный коллапс, который порождает политический кризис внутри Украины, и этот кризис носит военно-гражданский характер&quot;, — указал эксперт.Он отметил, что украинцы не могут остановить продвижение российских войск на фронте и переживают крах на фронте из-за продвижения российских военных на разных направлениях.Потеря территорий, неудачные операции и неспособность противостоять российским силам стали причиной, побудившей Зеленского уволить генерала, который отказался уйти в отставку, добавил бывший разведчик.Риттер предполагает, что политический хаос в Киеве, вызванный борьбой между руководством страны и военными, будет только усугубляться.Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", глава государства намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.
https://ria.ru/20240207/plan-1925875009.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, скотт риттер, валерий залужный, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Валерий Залужный, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Политика
Хаос в Киеве. В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине

Риттер: на Украине начался военно-политический кризис из-за провалов ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На Украине начался военно-политический кризис из-за провалов ВСУ и противостояния Валерия Залужного и Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Мы наблюдаем военный коллапс, который порождает политический кризис внутри Украины, и этот кризис носит военно-гражданский характер", — указал эксперт.

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Он отметил, что украинцы не могут остановить продвижение российских войск на фронте и переживают крах на фронте из-за продвижения российских военных на разных направлениях.
Потеря территорий, неудачные операции и неспособность противостоять российским силам стали причиной, побудившей Зеленского уволить генерала, который отказался уйти в отставку, добавил бывший разведчик.
Риттер предполагает, что политический хаос в Киеве, вызванный борьбой между руководством страны и военными, будет только усугубляться.
Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", глава государства намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.
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