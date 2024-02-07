https://ria.ru/20240207/khaos-1925895321.html

Хаос в Киеве. В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине

Хаос в Киеве. В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 07.02.2024

Хаос в Киеве. В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине

На Украине начался военно-политический кризис из-за провалов ВСУ и противостояния Валерия Залужного и Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:10

2024-02-07T12:10

2024-02-07T12:10

в мире

украина

киев

владимир зеленский

скотт риттер

валерий залужный

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На Украине начался военно-политический кризис из-за провалов ВСУ и противостояния Валерия Залужного и Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Мы наблюдаем военный коллапс, который порождает политический кризис внутри Украины, и этот кризис носит военно-гражданский характер", — указал эксперт.Он отметил, что украинцы не могут остановить продвижение российских войск на фронте и переживают крах на фронте из-за продвижения российских военных на разных направлениях.Потеря территорий, неудачные операции и неспособность противостоять российским силам стали причиной, побудившей Зеленского уволить генерала, который отказался уйти в отставку, добавил бывший разведчик.Риттер предполагает, что политический хаос в Киеве, вызванный борьбой между руководством страны и военными, будет только усугубляться.Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", глава государства намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.

https://ria.ru/20240207/plan-1925875009.html

https://ria.ru/20240207/ugroza-1925856223.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, скотт риттер, валерий залужный, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, политика