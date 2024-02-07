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Реализация сделки о прекращении огня зависит от Израиля, заявило ХАМАС - РИА Новости, 07.02.2024
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20:46 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/khamas-1926030991.html
Реализация сделки о прекращении огня зависит от Израиля, заявило ХАМАС
Реализация сделки о прекращении огня зависит от Израиля, заявило ХАМАС - РИА Новости, 07.02.2024
Реализация сделки о прекращении огня зависит от Израиля, заявило ХАМАС
Реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа, если оно будет согласовано, будет постепенной и зависит от действий Израиля, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T20:46
2024-02-07T20:46
в мире
израиль
катар
египет
моссад
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕГЕРАН, 7 фев - РИА Новости. Реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа, если оно будет согласовано, будет постепенной и зависит от действий Израиля, заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми. "Комплексное видение реализации соглашения такое, что оно будет постепенным и будет зависеть от действий другой стороны (Израиля - ред.). После всех этих жертв невозможно вернуться к тому, что было до 7 октября", - заявил аль-Каддуми. По его словам, заявления лидеров военного и политического истеблишмента Израиля говорят о "несерьезности и лжи, направленных на оказание давления на палестинский народ и срыв процесса соглашений". "Мы представили наш ответ на предложенное соглашение о прекращении огня, принимая во внимание интересы нашего палестинского народа и его законные права. Мы с самого начала действовали серьезно и позитивно, мы не увлечены разжиганием войны, наша главная цель - добиться успеха для обретения нашим народом своих законных прав", - добавил он. В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Палестинское движение ХАМАС ранее объявило, что передало Катару и Египту ответ в связи с предложениями по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была позитивной. Израильская служба внешней разведки "Моссад" через Катар получила ответ ХАМАС о сделке по освобождению заложников в секторе Газа, он изучается, сообщила канцелярия израильского премьера.
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в мире, израиль, катар, египет, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, Моссад, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Реализация сделки о прекращении огня зависит от Израиля, заявило ХАМАС

ХАМАС заявило, что реализация сделки о прекращении огня будет постепенной

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа. 20 декабря 2023
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа. 20 декабря 2023. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 фев - РИА Новости. Реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа, если оно будет согласовано, будет постепенной и зависит от действий Израиля, заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми.
«
"Комплексное видение реализации соглашения такое, что оно будет постепенным и будет зависеть от действий другой стороны (Израиля - ред.). После всех этих жертв невозможно вернуться к тому, что было до 7 октября", - заявил аль-Каддуми.
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По его словам, заявления лидеров военного и политического истеблишмента Израиля говорят о "несерьезности и лжи, направленных на оказание давления на палестинский народ и срыв процесса соглашений".
«
"Мы представили наш ответ на предложенное соглашение о прекращении огня, принимая во внимание интересы нашего палестинского народа и его законные права. Мы с самого начала действовали серьезно и позитивно, мы не увлечены разжиганием войны, наша главная цель - добиться успеха для обретения нашим народом своих законных прав", - добавил он.
В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа.
Палестинское движение ХАМАС ранее объявило, что передало Катару и Египту ответ в связи с предложениями по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была позитивной. Израильская служба внешней разведки "Моссад" через Катар получила ответ ХАМАС о сделке по освобождению заложников в секторе Газа, он изучается, сообщила канцелярия израильского премьера.
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В миреИзраильКатарЕгипетМоссадХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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