https://ria.ru/20240207/khamas-1926030991.html

Реализация сделки о прекращении огня зависит от Израиля, заявило ХАМАС

Реализация сделки о прекращении огня зависит от Израиля, заявило ХАМАС - РИА Новости, 07.02.2024

Реализация сделки о прекращении огня зависит от Израиля, заявило ХАМАС

Реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа, если оно будет согласовано, будет постепенной и зависит от действий Израиля, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T20:46

2024-02-07T20:46

2024-02-07T20:46

в мире

израиль

катар

египет

моссад

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 7 фев - РИА Новости. Реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа, если оно будет согласовано, будет постепенной и зависит от действий Израиля, заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми. "Комплексное видение реализации соглашения такое, что оно будет постепенным и будет зависеть от действий другой стороны (Израиля - ред.). После всех этих жертв невозможно вернуться к тому, что было до 7 октября", - заявил аль-Каддуми. По его словам, заявления лидеров военного и политического истеблишмента Израиля говорят о "несерьезности и лжи, направленных на оказание давления на палестинский народ и срыв процесса соглашений". "Мы представили наш ответ на предложенное соглашение о прекращении огня, принимая во внимание интересы нашего палестинского народа и его законные права. Мы с самого начала действовали серьезно и позитивно, мы не увлечены разжиганием войны, наша главная цель - добиться успеха для обретения нашим народом своих законных прав", - добавил он. В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Палестинское движение ХАМАС ранее объявило, что передало Катару и Египту ответ в связи с предложениями по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была позитивной. Израильская служба внешней разведки "Моссад" через Катар получила ответ ХАМАС о сделке по освобождению заложников в секторе Газа, он изучается, сообщила канцелярия израильского премьера.

https://ria.ru/20240207/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240207/netanyakhu-1926030250.html

израиль

катар

египет

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, катар, египет, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году