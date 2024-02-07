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ХАМАС предложило план прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 07.02.2024
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10:21 07.02.2024 (обновлено: 10:46 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/khamas-1925862643.html
ХАМАС предложило план прекращения огня в секторе Газа
ХАМАС предложило план прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 07.02.2024
ХАМАС предложило план прекращения огня в секторе Газа
Палестинское движение ХАМАС предложило трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа, включающий полный вывод израильских войск, восстановление... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:21
2024-02-07T10:46
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_cfce1e60ad4c2da19cbd0d2bb1993290.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС предложило трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа, включающий полный вывод израильских войск, восстановление инфраструктуры палестинского анклава и обмен заложниками и телами погибших, передают западные СМИ со ссылкой на документ."ХАМАС предложил трехэтапный план прекращения огня", - говорится в сообщении агентства Рейтер.По данным агентства, первая стадия плана включает переговоры о прекращении огня с Израилем через посредников. Она также предусматривает восстановление больниц и лагерей беженцев в секторе Газа, а также вывод израильских войск из населенных районов палестинского анклава. Кроме того, в течение 45 дней предусматривается обмен пленных на палестинских заключенных в Израиле, а также доставка гуманитарной помощи.Вторая стадия включает обмен всех израильских пленных мужчин на неустановленное число палестинских заключенных и полный вывод израильских войск из сектора Газа.В течение третьей стадии стороны конфликта обменялись бы останками погибших, отмечает агентство.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240206/izrail-1925819523.html
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ХАМАС предложило план прекращения огня в секторе Газа

ХАМАС предложило трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС предложило трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа, включающий полный вывод израильских войск, восстановление инфраструктуры палестинского анклава и обмен заложниками и телами погибших, передают западные СМИ со ссылкой на документ.
"ХАМАС предложил трехэтапный план прекращения огня", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
По данным агентства, первая стадия плана включает переговоры о прекращении огня с Израилем через посредников. Она также предусматривает восстановление больниц и лагерей беженцев в секторе Газа, а также вывод израильских войск из населенных районов палестинского анклава. Кроме того, в течение 45 дней предусматривается обмен пленных на палестинских заключенных в Израиле, а также доставка гуманитарной помощи.
Вторая стадия включает обмен всех израильских пленных мужчин на неустановленное число палестинских заключенных и полный вывод израильских войск из сектора Газа.
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В течение третьей стадии стороны конфликта обменялись бы останками погибших, отмечает агентство.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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