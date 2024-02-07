https://ria.ru/20240207/kazan-1926010940.html
В Казани прохожий спас ребенка, которого отец выбросил из окна квартиры
В Казани прохожий спас ребенка, которого отец выбросил из окна квартиры - РИА Новости, 07.02.2024
В Казани прохожий спас ребенка, которого отец выбросил из окна квартиры
Девочку, выброшенную отцом из окна пятого этажа в Казани, поймал проезжавший мимо мужчина, сообщили в МВД по Татарстану. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:57
2024-02-07T18:57
2024-02-07T20:05
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КАЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Девочку, выброшенную отцом из окна пятого этажа в Казани, поймал проезжавший мимо мужчина, сообщили в МВД по Татарстану. Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило, что 35-летний мужчина выбросил из окна пятого этажа дочь 2022 года рождения. Ребенок упал в сугроб и был госпитализирован с переломом руки и ушибом головного мозга. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". По предварительным данным, отец девочки находился в состоянии опьянения. Он задержан. "Предварительно установлено, что сегодня днем водитель грузовой машины проезжал мимо многоквартирного дома в Кировском районе Казани. В этот момент он услышал детские крики и плач, а в открытом окне пятого этажа увидел мужчину, который намеревался бросить двоих детей-близнецов вниз. Не раздумывая, очевидец поспешил на помощь малышам", - говорится в сообщении. По информации МВД, пытаясь уговорить горе-отца отказаться от задуманного, мужчина взобрался на козырек подъезда. В этот момент мужчина бросил годовалую девочку из окна. Водитель сумел поймать ее на лету и вместе со спасенной малышкой скатился в сугроб. Передав девочку подоспевшим прохожим и увидев, что отец ребенка отошел от окна, мужчина поднялся на пятый этаж и забрал второго ребенка у агрессивного отца. Прибывшие полицейские задержали последнего.
https://ria.ru/20220722/nagrada-1804244167.html
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происшествия, казань, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Россия, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Казани прохожий спас ребенка, которого отец выбросил из окна квартиры
МВД: девочку, выброшенную из окна 5 этажа в Казани, поймал прохожий
КАЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Девочку, выброшенную отцом из окна пятого этажа в Казани, поймал проезжавший мимо мужчина, сообщили в МВД по Татарстану.
Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило, что 35-летний мужчина выбросил из окна пятого этажа дочь 2022 года рождения. Ребенок упал в сугроб и был госпитализирован с переломом руки и ушибом головного мозга.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". По предварительным данным, отец девочки находился в состоянии опьянения. Он задержан.
"Предварительно установлено, что сегодня днем водитель грузовой машины проезжал мимо многоквартирного дома в Кировском районе Казани. В этот момент он услышал детские крики и плач, а в открытом окне пятого этажа увидел мужчину, который намеревался бросить двоих детей-близнецов вниз. Не раздумывая, очевидец поспешил на помощь малышам", - говорится в сообщении.
По информации МВД, пытаясь уговорить горе-отца отказаться от задуманного, мужчина взобрался на козырек подъезда. В этот момент мужчина бросил годовалую девочку из окна. Водитель сумел поймать ее на лету и вместе со спасенной малышкой скатился в сугроб.
Передав девочку подоспевшим прохожим и увидев, что отец ребенка отошел от окна, мужчина поднялся на пятый этаж и забрал второго ребенка у агрессивного отца. Прибывшие полицейские задержали последнего.
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