https://ria.ru/20240207/katargeyt-1925824237.html

Европарламент проголосовал за лишение иммунитета фигурантки "Катаргейта"

Европарламент проголосовал за лишение иммунитета фигурантки "Катаргейта" - РИА Новости, 07.02.2024

Европарламент проголосовал за лишение иммунитета фигурантки "Катаргейта"

Европейский парламент проголосовал за лишение иммунитета фигурантки коррупционного скандала "Катаргейт" Евы Кайли из-за нецелевого использования средств ЕС,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T01:26

2024-02-07T01:26

2024-02-07T01:26

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Европейский парламент проголосовал за лишение иммунитета фигурантки коррупционного скандала "Катаргейт" Евы Кайли из-за нецелевого использования средств ЕС, говорится в решении института. Согласно документу, Кайли лишают иммунитета из-за текущего расследования о неоднократном подстрекательстве к мошенничеству, повлекшем потери от 120 до 150 тысяч евро. "(Европарламент - ред.) решает лишить иммунитета Еву Кайли", - говорится в документе. Добавляется, что глава парламента должен предоставить это решение и отчет специальной парламентской комиссии в Прокуратуру ЕС и самой Еве Кайли. Власти Бельгии, где располагается Европейский парламент, год назад провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли. Вместе с ней арестованы двое итальянцев - экс-евродепутат Антонио Панцери и партнер Кайли Франческо Джорджи. Ранее издание Politico сообщало, что фигуранты "Катаргейта", согласно их собственным записям, осуществили в Европарламенте более 300 операций в период с 2018 по 2022 год в интересах своих заказчиков. Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.

https://ria.ru/20211001/peregovory-1752598409.html

https://ria.ru/20231213/sakharov-1915436770.html

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катар, бельгия, брюссель, европарламент, евросоюз, politico, в мире