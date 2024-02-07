Рейтинг@Mail.ru
Европарламент проголосовал за лишение иммунитета фигурантки "Катаргейта" - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/katargeyt-1925824237.html
Европарламент проголосовал за лишение иммунитета фигурантки "Катаргейта"
Европарламент проголосовал за лишение иммунитета фигурантки "Катаргейта" - РИА Новости, 07.02.2024
Европарламент проголосовал за лишение иммунитета фигурантки "Катаргейта"
Европейский парламент проголосовал за лишение иммунитета фигурантки коррупционного скандала "Катаргейт" Евы Кайли из-за нецелевого использования средств ЕС,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T01:26
2024-02-07T01:26
катар
бельгия
брюссель
европарламент
евросоюз
politico
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838542728_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c79bc6ed4f6039d9f088258ce85dc5c1.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Европейский парламент проголосовал за лишение иммунитета фигурантки коррупционного скандала "Катаргейт" Евы Кайли из-за нецелевого использования средств ЕС, говорится в решении института. Согласно документу, Кайли лишают иммунитета из-за текущего расследования о неоднократном подстрекательстве к мошенничеству, повлекшем потери от 120 до 150 тысяч евро. "(Европарламент - ред.) решает лишить иммунитета Еву Кайли", - говорится в документе. Добавляется, что глава парламента должен предоставить это решение и отчет специальной парламентской комиссии в Прокуратуру ЕС и самой Еве Кайли. Власти Бельгии, где располагается Европейский парламент, год назад провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли. Вместе с ней арестованы двое итальянцев - экс-евродепутат Антонио Панцери и партнер Кайли Франческо Джорджи. Ранее издание Politico сообщало, что фигуранты "Катаргейта", согласно их собственным записям, осуществили в Европарламенте более 300 операций в период с 2018 по 2022 год в интересах своих заказчиков. Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.
https://ria.ru/20211001/peregovory-1752598409.html
https://ria.ru/20231213/sakharov-1915436770.html
катар
бельгия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838542728_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_5325334f3ab896bc6641d914f8e9fa9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
катар, бельгия, брюссель, европарламент, евросоюз, politico, в мире
Катар, Бельгия, Брюссель, Европарламент, Евросоюз, Politico, В мире
Европарламент проголосовал за лишение иммунитета фигурантки "Катаргейта"

Европарламент проголосовал за лишение иммунитета фигурантки скандала "Катаргейт"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Европейский парламент проголосовал за лишение иммунитета фигурантки коррупционного скандала "Катаргейт" Евы Кайли из-за нецелевого использования средств ЕС, говорится в решении института.
Согласно документу, Кайли лишают иммунитета из-за текущего расследования о неоднократном подстрекательстве к мошенничеству, повлекшем потери от 120 до 150 тысяч евро.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
1 октября 2021, 04:52
"(Европарламент - ред.) решает лишить иммунитета Еву Кайли", - говорится в документе.
Добавляется, что глава парламента должен предоставить это решение и отчет специальной парламентской комиссии в Прокуратуру ЕС и самой Еве Кайли.
Власти Бельгии, где располагается Европейский парламент, год назад провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли. Вместе с ней арестованы двое итальянцев - экс-евродепутат Антонио Панцери и партнер Кайли Франческо Джорджи. Ранее издание Politico сообщало, что фигуранты "Катаргейта", согласно их собственным записям, осуществили в Европарламенте более 300 операций в период с 2018 по 2022 год в интересах своих заказчиков.
Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
СМИ: фигуранты "Катаргейта" влияли на номинации на премию Сахарова
13 декабря 2023, 04:49
 
КатарБельгияБрюссельЕвропарламентЕвросоюзPoliticoВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала