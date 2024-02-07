https://ria.ru/20240207/karlson-1926039180.html

Они следят. В США раскрыли, что случилось с Карлсоном из-за интервью Путина

Они следят. В США раскрыли, что случилось с Карлсоном из-за интервью Путина - РИА Новости, 07.02.2024

Они следят. В США раскрыли, что случилось с Карлсоном из-за интервью Путина

Агентство национальной безопасности США установило слежку за Такером Карлсоном, когда узнало, что он хочет взять интервью у президента России Владимира Путина,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T22:27

2024-02-07T22:27

2024-02-07T22:27

политика

россия

сша

украина

такер карлсон

владимир путин

агентство национальной безопасности сша

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Агентство национальной безопасности США установило слежку за Такером Карлсоном, когда узнало, что он хочет взять интервью у президента России Владимира Путина, заявил журналист Клейтон Моррис в эфире YouTube-канала Redacted."За Такером Карлсоном начали следить сотрудники АНБ. Он узнал об этом, когда еще в прошлом году, работая на Fox News, хотел взять интервью у Владимира Путина. Они этого не желали. Администрация Байдена и разведывательное сообщество не хотели, чтобы он делал такие интервью. Они шпионили за ним, а затем спровоцировали утечку его электронных сообщений", — сказал Моррис.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента.По словам журналиста, он сделает это из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.

https://ria.ru/20240207/intervyu-1926026940.html

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политика, россия, сша, украина, такер карлсон, владимир путин, агентство национальной безопасности сша