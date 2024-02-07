https://ria.ru/20240207/karlson-1925907399.html
Кремль подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина
Кремль подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина - РИА Новости, 07.02.2024
Кремль подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина
Американский журналист Такер Карлсон во вторник взял интервью у Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:56
2024-02-07T12:56
2024-02-07T13:23
такер карлсон
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон во вторник взял интервью у Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, я могу это подтвердить", — ответил он на вопрос о беседе Карлсона с главой государства.Представитель Кремля объяснил, почему Путин дал интервью именно американскому журналисту."У него позиция, которая отличается от остальных, она ни коем образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англо-саксонских СМИ", — отметил Песков.Кроме того, он назвал фейком появившуюся в сети "стенограмму" интервью Путина американскому журналисту. На просьбу рассказать о впечатлениях главы государства от диалога с Карлсоном пресс-секретарь президента заявил, что у журналистов самих будет возможность оценить это, когда выйдет интервью.Карлсон накануне выложил ролик, записанный на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского лидера. Журналист подчеркнул, что эта беседа очень важна, так как американцы абсолютно не в курсе происходящего в России и на Украине.По словам Карлсон, Вашингтон дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление. При этом журналист утончил, что предприниматель Илон Маск обещал не блокировать беседу с Путиным, когда ее опубликуют в соцсети X.Как отметил журналист Алекс Джонс, интервью длится два часа. Он назвал его "эпичным". Анонс беседы Владимира Путина с Такером Карлсоном набрал более 60 миллионов просмотров за тринадцать часов.
https://ria.ru/20240207/karlson-1925851087.html
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РИА Новости
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Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире, США, Украина
Кремль подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина
Песков подтвердил, что Такер Карлсон во вторник взял интервью у Путина
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон во вторник взял интервью у Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Да, я могу это подтвердить", — ответил он на вопрос о беседе Карлсона с главой государства.
Представитель Кремля объяснил, почему Путин дал интервью именно американскому журналисту.
"У него позиция, которая отличается от остальных, она ни коем образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англо-саксонских СМИ", — отметил Песков.
Такер Карлсон не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с Путиным
Кроме того, он назвал фейком появившуюся в сети "стенограмму" интервью Путина американскому журналисту. На просьбу рассказать о впечатлениях главы государства от диалога с Карлсоном пресс-секретарь президента заявил, что у журналистов самих будет возможность оценить это, когда выйдет интервью.
Карлсон накануне выложил ролик, записанный на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского лидера. Журналист подчеркнул, что эта беседа очень важна, так как американцы абсолютно не в курсе происходящего в России и на Украине
.
По словам Карлсон, Вашингтон дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление. При этом журналист утончил, что предприниматель Илон Маск
обещал не блокировать беседу с Путиным, когда ее опубликуют в соцсети X.
Как отметил журналист Алекс Джонс, интервью длится два часа. Он назвал его "эпичным". Анонс беседы Владимира Путина с Такером Карлсоном набрал более 60 миллионов просмотров за тринадцать часов.
Карлсон прилетел за словом Путина